alessandra-amoroso-e-tiziano-ferro,-la-rivelazione-privatissima:-“mentre-io-cantavo,-lui…”

Il viaggio della Amoroso verso San Siro continua in attesa del 13 luglio 2022: data in cui si esibirà dinanzi a migliaia di fan. Un evento attesissimo.

“Stasera tutto accade e non è un caso. Ho una sorpresa”, esordisce Alessandra in radiovisione su RTL 102.5 che la sta accompagnando il 13 di ogni mese verso San Siro. “Questo sarà un percorso, mi piace chiacchierare e l’altro giorno ho spoilerato la canzone d’apertura, devo stare attenta”, dice ancora.

Poi arriva a gran sorpresa Tiziano Ferro. “Ci vogliamo molto bene. Dovete sapere che ‘Amore Puro’ è stato associato all’abito rosso che le stava così bene, non solo da mettere in copertina ma ha dovuto metterlo anche nel video e così fu”, dice Tiziano Ferro chiacchierando con la Amoroso.

“Voglio ringraziarti perché da quell’amore puro, a me è sembrato incredibile riuscire a parlarti. Volevo ringraziarti, perché con Amore Puro tu mi hai dato la possibilità di esplorare ancora di più la mia voce, facendomi capire quanti colori poteva avere. Per me è stata una grande scoperta, a parte l’onore per aver lavorato con te a stretto contatto”, dice Alessandra. “Ero in cucina e preparavo una carbonara, avevo 25 anni. Lui mi dice ‘Ciao, sono Tiziano’, io non stavo capendo. Lui ha iniziato a chiedermi come facessi la carbonara”. Poi interviene Tiziano Ferro, che racconta: “La prima cosa che dissi ad Alessandra fu questa: ovvero che lei non aveva bisogno di altro, che aveva tutto. Le chiesi di abbassare la tonalità della canzone, e le dissi che spaccava con le basse. È stato un onore per me, perché lei si è fidata e si è lasciata guidare, ciò che fa un buon artista”, racconta il cantante dalla California. “È stata puntuale, non ha dato scontata la presenza delle persone che lavorano con e per lei, è una ragazza giovane, lei si è fatta il mazzo, veniva in studio puntuale ogni mattina pronta e riscaldata”.

La chiacchierata prosegue. Ci sono momenti con Alessandra Amoroso che Tiziano trova davvero speciali? “Alessandra è molto generosa, si prende cura degli altri. Questa cosa mi commuove e colpisce”, racconta Ferro. “Io cantavo e Tiziano disegnava, lui si concentrava disegnando”, ha raccontato la Amoroso. “Per me il disegno è meglio di un promemoria, ogni linea mi ricorda quell’attimo”, risponde Tiziano Ferro. “Al Forum d’Assago, quando Alessandra ha cantato per la prima volta le canzoni di questo disco, lei mi ha salutato dal palco e a me esplodeva il cuore di gioia, così mi son fiondato sul palco ad abbracciarla”, racconta ancora.

Alessandra chiede a Tiziano Ferro un consiglio per San Siro. “La prima volta che ho fatto degli stadi pensavo di non essere capace, ma poi mi sono detto che avrei dovuto andare lì e fare quello che so fare. Le persone che avevano comprato il biglietto non stavano venendo a cercare qualcun altro, ma stavano venendo a cercare me. Anche tu, lo sai già fare, lo farai solo su un palco più grande. Se sei arrivata lì sai benissimo come si fa: fai quello che facevi nei piccoli bar karaoke, che poi hai fatto ad Amici, che poi hai fatto al Forum. Non c’è nessuna persona tra le nuove leve che merita di più di te di calcare quel palco. Per me ha funzionato”, risponde.

La serata è ricca di sorprese, un’altra di queste è la presenza di Elisa. “Oggi ero in uno skatepark. Quando inizi a fare queste cose a 43 anni, è un po’ particolare”, racconta Elisa. “Faccio snowboard, tra l’altro ho visto anche te andarci Alessandra, dobbiamo farlo insieme, eri brava”.

Come è stato questo ritorno a Sanremo per Elisa? “Per me è stata un’emozione incredibile, era tutto amplificato. Era come se fossi un po’ disabituata allo scambio con gli altri così intenso”, dice ancora Elisa.

“Vederti toccare quel palco in quel modo, con i tuoi gesti e i tuoi occhi, è stato emozionante. Hai portato un bel messaggio di condivisione portando sul palco un’altra donna”, dice Alessandra Amoroso. “Tu ed Elena D’Amario avete una cosa che vi accomuna: siete due petardi, siete piene di energia”, risponde Elisa.

Alessandra Amoroso ed Elisa hanno anche condiviso il palco in passato. “Quando ci siamo conosciute lei era in un ufficio, una volta entrata lei mi disse che aveva sentito la mia energia prima che entrassi”, svela ancora la Amoroso “e poi anche che pensando a me pensava a un comunque andare. Quando ho scritto ‘Comunque Andare’ la pensavo già cantata da te, la tua energia così dirompente e combattiva mi ha ispirato a scriverla”, racconta Elisa. “Ero nel camerino di ‘Amici’ e ti chiesi di dirmi delle parole chiave, è stata una bella cosa”.

Un consiglio per Alessandra Amoroso? “Dare a te un consiglio come live performer per me non è facile, nel senso che non so come te la vivi dentro di te. Quello che tu trasmetti è tanto grande, secondo me sei una di quelle cantanti che dal vivo ha una cosa che ti si apre, con la voce arrivi da un’altra parte”, dice Elisa. “Ti direi di divertirti”.