Ucraina: fotoreporter Bucciarelli, ‘ieri ero in zona giornalista ucciso, è la più calda’**

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Una zona di conflitto è sempre pericolosa. E Irpin, dove sono stato ieri, è la zona più calda nei pressi di Kiev”. Lo racconta all’Adnkronos il fotoreporter Fabio Bucciarelli, che dalla capitale ucraina sta raccontando il conflitto per Rai 3, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e il giornale tedesco Zeit.

Bucciarelli in passato ha collaborato con il New York Times, come aveva fatto Brent Renaud, il giornalista statunitense di 51 anni, ucciso oggi da soldati russi a Irpin, vicino a Kiev.

“Non lo conoscevo”, dice il fotoreporter italiano, che ieri è stato a documentare la situazione proprio a Irpin: “È a 25 chilometri dal centro di Kiev. E anche se negli ultimi 5/6 giorni i militari ucraini hanno tenuto le posizioni, l’esercito russo si sta muovendo e si sta diffondendo a macchia d’olio”, spiega Bucciarelli, riferendo di “scene pazzesche, di guerra”.