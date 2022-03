ucraina:-amb.-zazo,-‘negoziato-asimmetrico,-speriamo-in-incontro-cina-usa

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Io lo spero, perché purtroppo gli sforzi negoziali avviati da Israele e dalla Turchia non hanno sortito gli effetti attesi”. Così in collegamento con Che tempo che fa (Rai 3), l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo ha risposto alla domanda se l’incontro tra Cina e Stati Uniti a Roma sia importante.

“Il negoziato tra russi e ucraini è asimmetrico. Zelensky ha dato la sua disponibilità a cedere su Donbass e Crimea e probabilmente cederà anche, qualora i russi dovessero conquistare Mariupol, all’ipotesi che la Russia realizzi questo obiettivo di collegare la Crimea al Donbass. L’Ucraina è anche pronta a fare anche concessioni sulla neutralità, ma il vero problema è rappresentato dalla smilitarizzazione, poiché purtroppo c’è una mancanza di fiducia degli ucraini, poiché sanno che da parte russa non c’è stata finora una proposta di cessate il fuoco o anche un ritiro parziale delle truppe”, ha spiegato Zazo, aggiungendo che gli ucraini “lo considerano più che un negoziato, un ultimatum, una resa incondizionata”.