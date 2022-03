“spero-cambi-tutto”:-sfogo-a-sorpresa-di-matilde-gioli,-in-arrivo-uno-stravolgimento-clamoroso

L’attrice di “Doc – Nelle tue mani” ha rivelato un suo desiderio nascosto. Matilde Gioli lo ammette a tutti, potrebbe cambiare completamente

E’ un’attrice amatissima e da due stagioni interpreta Giulia Giordano in “DOC – Nelle tue mani”. Classe 1989, in realtà il suo cognome è Lojacono ma per la sua carriera da attrice ha scelto il cognome della mamma, Gioli. La sua vita da attrice è nata per caso; diplomata al liceo classico e laureata in filosofia nel 2014, appare ne “Il capitale umano” e da lì cambia completamente vita. E’ quel film, infatti, a incoronarla già come uno dei volti più amati, donandole anche alcuni premi come il Premio Biraghi.

Durante un’intervista, però, Matilde Gioli ha ammesso un suo profondo desiderio, un sogno rivoluzionario che potrebbe cambiarle in parte il futuro.

Matilde Gioli in DOC: “Le sfortune tutte a me”

Negli anni tra il 2015 e il 2016, Matilde Gioli ha partecipato in molti film e serie tv. Con la regia di Alessandro D’Alatri è stata scelta per un personaggio in “The Startup”, così anche per “Belli di papà”, “Un posto di sicuro” e “2night” con Ivan Silvestrini. Per quanto riguarda la televisione, invece, il suo vero botto è con “DOC – Nelle tue mani” a fianco di Luca Argentero e Pierpaolo Spollon, dove interpreta Giulia Giordano.

Il personaggio da lei interpretato è una donna forte e combattiva, dal carattere schivo e non sempre fortunato, soprattutto in amore. Oggi la fortunatissima serie tv si trova alla sua seconda stagione, in onda proprio in questo periodo. Nonostante la puntata andata in onda giovedì 10 marzo abbia registrato un calo non indifferente di telespettatori, in realtà anche questa seconda stagione si sta riconfermando un successo. Durante un’intervista per Tele Più, Matilde Gioli ha rivelato una possibile terza stagione: “Immagino di sì, presumo ci sarà”.

Durante l’intervista, però, ha anche ammesso un suo sogno profondo. Il personaggio da lei interpretato, infatti, sta vivendo grosse disavventure sentimentali, che stanno rendendo ancora più spigoloso il suo già difficile carattere. “Sto riscattando Giulia, nella vita reale” ha detto Matilde, felicemente innamorata di Alessandro Marcucci. “Ma mi piace vederla così, è una roccia e per questo le sfortune le danno tutte a lei” ha detto parlando del proprio personaggio, quasi fosse una sua amica.

In realtà, però, Matilde piacerebbe provare a sognare un futuro migliore per Giulia Giordano, più sereno. “Mi piacerebbe molto“, ha ammesso. Chissà quindi che nella prossima stagione potremo vedere una dottoressa Giordano rivoluzionata, felice e realizzata sia nel lavoro che nella vita.

