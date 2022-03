Oroscopo Barbanera di lunedì 14 marzo: gli astri di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – In famiglia ci sono malumori per questioni che riemergono dal passato. La cosa migliore è lasciarle andare: su certi argomenti va messa una pietra sopra.

Toro (21/4 – 20/5) – Influssi positivi, sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Nei sentimenti un gesto convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Con la Luna nel segno guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza: sarà più facile trovare una soluzione.

Leone (23/7 – 23/8) – Vi arrovellate sul modo di ottenere l’amore di qualcuno che sembra indifferente al vostro fascino? Forse è più agevole cambiare direzione e pure persona.

Vergine (24/8 – 22/9) – La giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, vi fa dono anche di un bel sorriso smagliante.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e sorridente.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Avete gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Potrete intervenire con successo in una situazione familiare che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia chi vi ha sostenuto.

Acquario (21/1 – 19/2) – Vi vengono offerte delle buone opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia: per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici.

Pesci (20/2 – 20/3) – Nettuno sostiene la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi cambiamento desiderato. Privilegiata la sfera personale, che garantisce evoluzioni.

