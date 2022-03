“Non so chi è più cogl**ne!”: confessionale di fuoco al GF Vip, lei scoppia di rabbia [VIDEO]

Una concorrente del GF Vip ha fatto fuoco e fiamme per colpa del confessionale, scagliandosi in modo rabbio contro altri due gieffini.

Nella casa del GF Vip la tensione sta crescendo di ora in ora in vista della finale. Lo dimostra l’episodio accaduto ieri notte, quando una delle gieffine si è arrabbiata in maniera furiosa per un episodio legato al confessionale.

Protagonista dell’accaduto è la principessa etiope Jessica Selassié, che nonostante la sua indole pacata e riflessiva, nell’occasione ha perso le staffe prendendosela in malo modo con altri due concorrenti.

Il tutto è accaduto sotto l’occhio vigile della telecamera che ha registrato il suo sfogo velenoso contro i due inquilini e contro la stessa regia.

GF Vip, confessionale di fuoco: “Cacciali fuori!”

Ieri sera Jessica Selassié ha raggiunto la porta del confessionale, convinta del fatto che l’avrebbe trovato libero. Invece la porta era serrata. Qualcuno dalla regia ha confermato: “Confessionale occupato”.

Tanto è bastato per far esplodere la rabbia della principessa. “Eh, lo so che è occupato… ma vogliamo fare sta cosa o no?!”, ha riposto la ragazza parecchio stizzita. E ancora: “Sennò non la facciamo più… cioè, li cacci fuori da sto confessionale!”.

Mamma mia. Che ansia, Jessica fuori dal confessionale in attesa del “suo” Baru.. E ha il coraggio di chiamarlo coglione. Salviamo giucas #gfvip #solearmy #solphie #BARULIBERO https://t.co/Gr1xRCGxQa — Cattlelover (@Cattlelover1) March 13, 2022

Infatti in quel momento a ‘confessarsi’ c’erano Delia Duran e Barù. Secondo Jessica i due concorrenti erano lì dentro da troppo tempo, e forse la sua reazione rabbiosa è dovuta anche a un pizzico di gelosia per il fatto che il suo amato Barù fosse richiuso nel confessionale assieme alla bella venezuelana.

Fatto sta che un secondo dopo, la principessa etiope si è lasciata andare ad un ultimo sfogo, questa volta condito da parole piuttosto pesanti: “Non so chi è più cogl**ne tra Delia e Baru!”. Un modo di parlare che non le appartiene e che forse rivela il suo risentimento nei confronti di Barù, con il quale ha cerato insistentemente di costruire un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia, ricevendo in cambio segnali e risposte ambigue, se non contraddittorie.

The post “Non so chi è più cogl**ne!”: confessionale di fuoco al GF Vip, lei scoppia di rabbia [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.