“ho-avuto-paura-sul-serio”:-grave-pericolo-per-delia-duran,-attimi-di-terrore-al-gf-[video]

L’attrice venezuelana Delia Duran ha corso un grave pericolo mentre si stava sottoponendo a un esperimento cominciato per gioco.

Delia Duran l’ha scampata bella. Ha rischiato di farsi male sul serio, tra lo sgomento degli altri inquilini.

Nella casa del Grande Fratello Vip, la notte tra il sabato e la domenica è il momento per lasciarsi andare. E infatti ieri l’attrice venezuelane si è sottoposta a un esperimento, che è nato per gioco, e via via si è fatto sempre più serio.

Così serio che alla fine un brutto incidente ha messo a repentaglio la sua incolumità fisica, spaventando a morte gli altri concorrenti che fino a quel momento la stavano assecondando.

Delia Duran, un grave pericolo: “Attimi di panico”

Ieri notte Giucas Casella ha deciso di mettere in mostra le sue doti di paragnosta, individuando nella bella Delia Duran la sua vittima sacrificale. L’attrice si è offerta con grande coraggio, non immaginando minimamente quello che le sarebbe accaduto.

Giucas ha costruito la sua carriera televisiva grazie alla capacità di ipnotizzare le persone per poi indurle a compiere azioni strabilianti. La stessa cosa che ha cercato di fare con la Duran. Nominato Barù quale assistente, Casella ha inscenato il suo famoso rituale, che ha indotto la ragazza in stato di ipnosi. Poi le ha detto: “Adesso io toccherò il tuo corpo, e tu diventerai completamente dura e rigida”. E così è stato. Quindi, facendosi aiutare da Barù e da Davide Silvestri ha adagiato il corpo rigido della venezuelana tra due sedie. Ed è qui che Giucas l’ha combinata davvero grossa.

Il paragnosta, per dimostrare il buon esito dell’esperimento, è salito in piedi sul corpo di Delia, ma un secondo dopo ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra rovinosamente, portandosi dietro anche l’attrice. Giucas ha subito provveduto a risvegliarla e fortunatamente l’attrice pare non abbia risentito della caduta.

Gli utenti in rete, ancora scioccati dall’accaduto, si sono scatenati. “Delia che cade dalle sedie, dopo che giucas le è salito sopra, qui ho avuto paura sul serio, attimi di panico“, scrive telespettatore su Twitter. “Delia che si risveglia piangendo dall’esperimento di Giucas mi ha fatto una tenerezza infinita”, commenta un altro. Insomma, l’esperimento del paragnosta ha messo a dura prova le coronarie dei telespettatori. Chissà come la prenderà Delia quando scoprirà cosa le è accaduto davvero.

