flavio-insinna,-mamma-mia-che-gaffe!:-figuraccia-eclatante-in-diretta

Durante Il Cantante Mascherato, Flavio Insinna si è lasciato sfuggire una rivelazione del tutto inattesa. Ecco cosa non doveva succedere

Lo storico conduttore della Rai, che oggi presenta tutte le sere “L’Eredità” su Rai1, sta anche vestendo i panni del giudice a Il Cantante Mascherato. Il programma condotto di Milly Carlucci occupa il venerdì sera della rete principale e, come ogni anno, riesce a conquistare un bel numero di pubblico. Durante la puntata di venerdì 11 marzo, però, Flavio Insinna si è lasciato andare a un commento che non doveva essere detto.

Il tutto è successo a causa dello svelamento di una maschera, quella del pesciolino rosso, una delle più amate sia dai giudici che dal pubblico. Ecco cos’è successo, in diretta.

Flavio Insinna e lo spoiler inatteso: non doveva succedere

Durante la puntata di venerdì 11 marzo, i giudici si sono trovati più volte di fronte alla possibilità di svelare alcune maschere. Nonostante per molte abbiano deciso di lasciar loro continuare il percorso, poiché estremamente amate dal pubblico, per il pesciolino rosso invece si è deciso di svelarlo. Quella maschera ha creato molte divisioni: se da un lato molti erano convinti si trattasse di Luciana Littizzetto, traditi anche dal “balenghi” che spesso si è sentito uscire dalla sua bocca, altri non ne erano del tutto convinti.

Sotto la maschera, infatti, non c’era la ironica conduttrice di Che Tempo Che Fa, ma la iconica Vladimir Luxuria. Prossima alla partecipazione a L’Isola dei Famosi come opinionista, la Luxuria ha letteralmente sconvolto tutti. Ed è proprio relativa al tema de L’Isola dei Famosi la figuraccia fatta da Flavio Insinna. Quando i giudici, sotto consiglio di Milly Carlucci, han provato a indovinare chi ci fosse sotto la maschera della Lumaca, una delle più difficili, Francesco Facchinetti ha notato che una delle voci era in falsetto. Secondo lui, quindi, potevano benissimo essere i cugini di campagna.

“Due, dì la metà dei Cugini di Campagna… gli altri due sono in Honduras per L’isola dei famosi!” ha detto Insinna. Questo del conduttore è stato uno spoiler del tutto inatteso e, probabilmente, che non si poteva rivelare. La produzione del reality, infatti, tra i tanti nomi confermati non ha mai annunciato questi, volendoli in qualche modo riservare come sorpresa per la puntata iniziale.

Brutto colpo per la produzione del reality condotto da Ilary Blasi, che dovrà fare i conti con una sorpresa ormai svelata. Chissà se per Insinna ci saranno conseguenze.

