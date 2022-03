Dalla Polonia, Polugar, il ‘Padre’ della vodka

La Polugar è prodotta in Polonia: qui è stata ricreata una distilleria tradizionale, utilizzando tecnologie del XIX secolo. La distilleria privata Rodionov & Sons si trova in una foresta, accanto a un antico palazzo e lontano da altri stabilimenti industriali, strade e città. In quanto a sapore, Polugar non assomiglia alla vodka moderna e non si avvicina a nessuna bevanda alcolica disponibile al giorno d’oggi. E’ una bevanda alcolica più antica, prodotta nell’era in cui tutti i distillati di cereali venivano realizzati usando alambicchi di rame. La parola ‘Polugar’ significa in russo “bruciato a metà” e indica un’antica usanza dei distillatori russi per cui si scaldavano due porzioni della bevanda e vi si dava fuoco fino a che non terminava di bruciare. Solo se delle due porzioni ne rimaneva soltanto una, con l’evaporazione della metà, il contenuto alcolico era in giusta quantità. Con l’invenzione degli alcolimetri, la concentrazione alcolica del Polugar poté essere misurata e risultò pari a 38,5%. Polugar è quindi il ‘padre’ della vodka russa e riproduce il sapore della bevanda del Diciottesimo secolo: a quei tempi invece di una lunga procedura di invecchiamento in botti di legno, i ricchi nobili e proprietari terrieri russi si servivano di tecniche di distillazione più progressive utilizzando all’interno dell’alambicco coagulanti e filtranti naturali quali albume e colla di pesce, che sono in grado di conservare al meglio le proprietà gustative della materia prima, donando al proprio ‘Polugar’ quel delizioso e aromatico sapore di segale. Una vasta gamma di prodotti, distribuiti in Italia da Rinaldi 1957, tra cui la Polugar N.1 Rye & Wheat, prodotta da una miscela di segale e grano, si presenta chiara e oleosa e riporta da subito sentori intensi di pane appena sfornato, note di grano e segale e di pepe nero. Al gusto ha un’entrata in bocca gradevole e oleosa con un grande corpo, quasi viscoso. Incantevole nell’utilizzo all’interno di qualsiasi drink a base vodka, in cui agisce come potenziatore dei sapori.

NOTE DI DEGUSTAZIONE:

Colore: chiaro e oleoso

Profumo: pane appena sfornato, note di grano e segale e di pepe nero

Palato: incantevole entrata oleosa con un corpo forte, quasi viscoso e un sapore che ricorda l’intensa segale russa, con un retrogusto di grano

Finale: dissolvenza pepata e morbida

Volume: 38,5%

Formato: 70 cl

Prezzo medio al pubblico: 40 euro