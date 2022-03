“che-tracollo-che-ha-avuto!”:-contestazione-contro-l’isola-dei-famosi,-piovono-cattiverie-sul-nuovo-naufrago

Scoppia la contestazione contro L’Isola dei Famosi e piovono cattiverie su l’ultimo naufrago entrato nel cast dopo l’ufficializzazione della sua partecipazione.

L’ultimo nome del cast, ufficializzato in queste ore, si è già meritato una serie di critiche feroci. E lo stesso dicasi per la produzione dell’Isola dei Famosi, rea di averlo scelto.

Manca poco all’inizio del reality show targato Mediaset, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi, che andrà in onda a partire dal prossimo 21 marzo. Dopo una serie infinita di indiscrezioni adesso arrivano le conferme ufficiali sul cast dei naufraghi.

Sui profili social del programma è stato annunciato il nome di un attore anche lui pronto a sbarcare in Honduras. Ma la sua immagine, ben diversa da come se la ricordavano i fan, ha sollevato una marea di critiche.

Isola dei Famosi, scoppia la contestazione: “Chi sarebbe questo?”

Per quest’anno il format dell’Isola dei Famosi prevede la suddivisione dei naufraghi in due squadre: da una parte i ‘single’ e dell’altra gli accoppiati. La notizia delle ultime ore è che tra i single ci sarà anche Nicolas Vaporidis. “Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago dell’Isola pronto a sbarcare in Honduras”, si legge sul profilo Instagram del programma.

L’attore di 40 anni ha fatto sognare un’intera generazione interpretando il giovane Luca Molinari in ‘Notte prima degli esami’. Un film che all’epoca riscosse un successo enorme raccontando con leggerezza e umorismo gioie e dolori dell’adolescenza.

Ilary Balsi ha scelto Vaporidis sicura di aver fatto un colpaccio. Convinzione messa indubbio dalle reazioni fortemente contrastanti raccolte dai profili social del reality, una volta ufficializzato il nome dell’attore. Ovviamente non mancano i commenti positivi, soprattutto delle fan che a suo tempo si innamorarono di Luca Molinari. Ma dall’altra ci sono tanti che invece hanno espresso dubbi, perplessità e in alcuni casi critiche pungenti contro questa scelta, con punzecchiature crudeli nei confronti di Vaporidis.

Innanzitutto molti utenti dicono di non conoscerlo o addirittura di non averlo riconosciuto, avendo lui perso tutti i capelli. “Cominciamo bene come ogni anno mi chiedo perché chiamano isola dei famosi se nessuno li conosce chi sarebbe questo??“, scrive un utente su Instagram. “Miiii che tracollo che ha avuto!”, scrive un altro, attaccando direttamente Vaporidis. “Che peccato, non ha più un capello!!”, scrive un altro. E ancora: “Oddio..non l’avevo riconosciuto”. Commenti poco rassicuranti per Ilary Blasi, a pochi giorni dall’inizio del programma.

