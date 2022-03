avanti-un-altro,-momento-surreale-in-studio:-il-dettaglio-lascio-tutti-scioccati

Il pubblico di Avanti un Altro ha notato un dettaglio che ha lasciato tutti di stucco. Questo era davvero inatteso, sembra passata un’eternità

Avanti un Altro è il game show che, per anni e da anni, va in onda all’orario di cena su Canale5. Il quiz è condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis, l’ormai inseparabile coppia che insieme ha condotto alcune delle trasmissioni più di successo di sempre. Proprio in questi giorni, Canale5 sta mandando in onda alcuni episodi di Avanti un Altro mai visti dai telespettatori.

Ciò che i fan hanno notato, però, ha stupito tutti. E’ un dettaglio che, solo qualche anno fa, sarebbe passato inosservato ma oggi sembra davvero il segno di un’epoca che non tornerà mai. Ormai è cambiato tutto.

Avanti un Altro, ecco cos’è successo: sembra passata un’eternità

Il game show di Paolo Bonolis e di Luca Laurenti si basa sulla velocità e sulla rapidità. I concorrenti si trovano infatti in fila dietro a un cancello, in attesa del proprio turno. Quando tocca a loro, si siedono sullo sgabello di fronte ai due conduttori con la speranza di riuscire a fare meno di due errori. Se si riesce a completare il proprio turno, infatti, si ha la possibilità di pescare una delle tante pergamene e scoprire quale importo si ha vinto. Se è basso, si può provare a continuare il turno, rispondendo ad altre domande che, se indovinate correttamente, consentono al concorrente di pescare un altro importo. Altrimenti, si è costretti ad andare a casa.

Il tutto avviene con una velocità incredibile e il numero di concorrenti che gioca in ogni puntata è elevato. Questo consente ai telespettatori di conoscere e assistere a tanti turni, andando quindi a conoscere ed incontrare tanti personaggi iconici. Uno tra i più apprezzati è quello di Olimpia, la donna che non riesce a trattenersi dalla sua risata contagiosa. Avanti un Altro è spesso andato in onda anche con edizioni “VIP”, facendo sedere sullo sgabello professionisti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Durante la serata di sabato 12 marzo, i telespettatori hanno notato che la regia ha mandato in onda alcune puntate inedite di Avanti un Altro. Queste erano state girate a febbraio 2020, proprio prima dell’inizio della pandemia:

Le registrazioni di quell’edizione di #avantiunaltro terminarono venerdì 21 febbraio 2020. Proprio nel giorno del primo caso di Codogno. — Massimo Falcioni (@falcions85) March 12, 2022

Il vedere tutti vicini, senza mascherina, ha letteralmente sconvolto il pubblico, che ormai non è più abituato:

Mamma mia che impressione vedere lo studio di #avantiunaltro pienissimo — Alessio – l’Elvis Presley di Nicosia (@_Alessio_88) March 12, 2022

Ecco quindi che in un attimo si è tornati a prima della pandemia e dei numeri infiniti di vittime e di disagi. Tutti i telespettatori si son ritrovati stupiti nel vedere ciò che, fino a due anni fa, era la normalità: sembra passata una vera e propria eternità.

