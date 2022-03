ansia-della-domenica,-non-ci-scherzare:-3-indizi-che-stai-sbagliando-tutto

Purtroppo accade sempre più spesso di vivere la domenica in ansia: 3 indizi in particolare rivelano se stai commettendo questo grave errore.

Se il lunedì ricominci la settimana con le pile scariche e la stessa tensione accumulata nella settimana precedente, vuol dire che non hai sfruttato al meglio la domenica, e che anzi hai commesso degli errori che alla lunga possono sortire effetti indesiderati.

Doveri da assolvere, scadenze da rispettare, appuntamenti a ritmo serrato non fanno altro che sovraccaricare il nervoso. Per questo motivo quando arriva la domenica dovresti riuscire a buttarti alle spalle le preoccupazioni.

Invece può accadere, senza che tu te ne renda conto, di vivere la domenica in uno stato d’ansia assolutamente dannoso per il tuo organismo. Stato d’ansia che può manifestarsi in tanti modi, ma ci sono tre indizi in particolare che stanno lì a dirti che stai sbagliando tutto.

Ansia della domenica: i 3 indizi rivelatori

Purtroppo i ritmi di vita diventano sempre più frenetici, per nulla a misura d’uomo. La stanchezza fisica si somma a quella mentale, generata a sua volta dalle mille preoccupazioni del quotidiano.

Perciò la domenica dovresti dedicarla al recupero delle energie dissipate nel corso della settimana. Un processo benefico che richiede la capacità di staccare completamente da quelli che saranno gli impegni in programma a partire dal lunedì.

Riuscirci non è facile, e tre indizi in particolare possono aiutarti a capire se stai commettendo l’errore di vivere nell’ansia anche la domenica:

Rifletti sul carico eccessivo della settimana, stress lavoro… e sulle troppo aspettative che riponi nel weekend. Il tempo è poco e vai in ansia perché vorresti fare molte più cose ma ti senti stanco. Non trascorri abbastanza tempo all’aria aperta e quindi il tuo corpo non ha la possibilità di ricaricarsi anche grazie al sole, alla bellezza della natura.

4 . Sei prigioniero della mania di controllo e di eccessiva organizzazione. Evidentemente stai già pensando alla settimana che ricomincerà e invece di vivere il momento stai già caricandoti di altre pressioni.

Se riconosci nel tuo comportamento uno di questi tre indizi, vuol dire che è giunta l’ora di correre ai ripari, trovando le giuste contromisure per non vivere la domenica in uno stato d’allerta che produce solo effetti negativi.

