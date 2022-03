ucraina:-zelensky,-‘rapimento-sindaco-melitopol-segno-debolezza-russi’**

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Il rapimento del sindaco di Melitopol “è il segno della debolezza dell’invasore che non ha trovato sostegno sulla nostra terra: loro ci contavano e raccontavano da anni come in Ucraina li avrebbero accolti con gioia. Invece non hanno trovato collaboratori che gli consegnassero le città e il potere e quindi sono passato al nuovo livello di terrorismo, cercando di liquidare i rappresentanti legittimi del governo”. Lo afferma in un messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky osservando che “evidentemente in Russia durante gli anni del potere autocratico le persone non sono più abituate al fatto che il sindaco è la persona scelta dai cittadini di una determinata città”.