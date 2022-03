Terza guerra mondiale? “Putin la sta già cercando”: Rampini, come leggere le mosse di Mosca: scenario inquietante

Federico Rampini è stato ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio nello studio di In Onda per parlare ovviamente della guerra in Ucraina. Nonostante la resistenza si stia dimostrando più forte del previsto, Rampini non ha dubbi sul fatto che gli ucraini, e in primis il presidente Volodymyr Zelensky non si illudono: la loro sconfitta è soltanto questione di giorni, settimane o mesi.

“Zelensky continua a chiedere l’aiuto della Nato – ha spiegato Rampini – perché lo sa benissimo che non ce la faranno, che alla fine vinceranno i russi. A Firenze il presidente ha detto che i leader europei e della Nato sono come i signori riuniti al bar che guardano le immagini di una guerra lontana e non sanno che sta per arrivare anche da loro. Putin l’ha detto che l’Ucraina non gli basta, poi vuole la Polonia e i Paesi baltici. Tra l’altro sta dichiarando che le sanzioni sono un atto di guerra, che chi fornisce armi fa un atto di guerra: è come se Putin stesse già precostituendo le giustificazioni dello scontro diretto, come se lo stesse cercando”.

L’Occidente però si sottrae: soprattutto Joe Biden ha più volte dichiarato di non volere alcuna guerra con la Russia. Nel frattempo l’offensiva in Ucraina va avanti: presto i russi potrebbero usare tutta la loro potenza di fuoco. “Non hanno ancora usato i missili a lunga gittata”, ha fatto notare Paolo Magri.