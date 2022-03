tennis:-atp-indian-wells,-musetti,-fognini,-sonego-e-sinner-impegnati-nel-2°-turno

Palm Springs, 12 mar. -(Adnkronos) – E’ un sabato sera (e magari anche una nottata…) a tinte tricolori nel Bnp Paribas Open, primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Sono infatti quattro i tennisti italiani chiamati a scendere in campo per il secondo turno del torneo, mentre il quinto – Matteo Berrettini – entrerà in scena domenica.

Lorenzo Musetti, numero 56 del mondo, sfida lo statunitense Reilly Opelka, numero 17 del ranking Atp e del seeding: il 24enne di St. Joseph ha vinto i due precedenti testa a testa con il 20enne di Carrara, eroe di Davis, disputati entrambi lo scorso anno, al secondo turno agli Internazionali Bnl d’Italia di Roma e al primo turno degli US Open.

Fabio Fognini, numero 36 Atp, trova dall’altra parte della rete il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 18 della classifica mondiale e del seeding, finalista nella passata edizione: il 34enne di Arma di Taggia si è aggiudicato l’unico precedente con il 30enne di Tbilisi, lo scorso anno al primo turno del “1000” di Cincinnati.

Altri tre azzurri entrano in gara direttamente al secondo turno essendo inseriti tra le teste di serie. Il francese Benjamin Bonzi, numero 62 Atp, è il primo ostacolo di Lorenzo Sonego, numero 21 del ranking e del seeding, pure lui reduce dalla trasferta con l’Italdavis a Bratislava: non ci sono precedenti tra il 26enne torinese e il 25enne di Numes.

Jannik Sinner, numero 10 del ranking e del tabellone, anche lui grande protagonista in Coppa, deve vedersela con il serbo Laslo Djere, numero 52 Atp: il 26enne di Senta ha vinto i due confronti con il 20enne di Sesto Pusteria, entrambi sulla terra battuta, nel 2019 negli ottavi a Budapest e nel 2020 sempre negli ottavi a Kitzbuhel. L’altoatesino è nell’ottavo del norvegese Christian Ruud (numero 8), ma prima un possibile terzo turno proprio con Sonego: i due azzurri sono infatti nella parte alta del draw, come pure Fognini e Musetti.

Invece – come detto – Matteo Berrettini, numero 6 del ranking e del seeding, al rientro dopo il problema agli addominali accusato ad Acapulco, affronta domenica il Next Gen danese Holger Rune, numero 86 della classifica mondiale e proveniente dalle qualificazioni. Il 25enne romano è invece nella metà inferiore del tabellone, nell’ottavo del canadese Felix Auger Aliassime (n.9), nel quarto del tedesco Alexander Zverev (n.3), mentre dopo la cancellazione di Novak Djokovic (il suo posto nell’ultima riga del tabellone è stato preso dal bulgaro Grigor Dimitrov, come n.33 del seeding) la principale testa di serie nella parte più bassa del draw è diventata il russo Andrey Rublev (n.7).