stai-assumendo-magnesio-regolarmente?-fai-attenzione:-se-hai-questi-sintomi-smetti-subito

Sua maestà il magnesio: prezioso alleato per la salute, ma attenzione a questi sintomi, meglio correre ai ripari!

Il magnesio spicca certamente nel mondo degli integratori, ed è un aiuto prezioso nei momenti di stanchezza fisica e mentale. Si può assumere sotto forma di capsule, oppure nella sua canonica versione in polvere, ovviamente disciolto in acqua. E’ inoltre contenuto in cibi come cereali integrali, legumi, frutta secca, e addirittura nel cacao amaro! Una carenza di magnesio nell’organismo può portare ad effetti quale perdita di capelli, ipertensione, spasmi muscolari e spossatezza. E’ facile anche incorrere in disturbi quali l’insonnia ed eccessiva sudorazione: questo prezioso metallo aiuta a regolarizzare il metabolismo energetico e garantisce ossa sane e forti.

E’ quindi necessario un corretto apporto di magnesio, soprattutto durante i cambi di stagione e nei momenti di debolezza fisica. Attenzione, però: come ogni integratore, un’assunzione eccessiva può determinare l’insorgere di numerose controindicazioni, talvolta anche gravi.

State assumendo troppo magnesio? Occhio a questi sintomi

Nonostante i numerosi benefici enumerati poco sopra, un sovradosaggio di magnesio può determinare il verificarsi di un peggioramento dello stato di salute. Possono infatti insorgere disturbi di varia natura, come ad esempio episodi di nausea, dissenteria e perdita dell’appetito. L’abuso di questa preziosa risorsa può inoltre provocare dolorosi crampi allo stomaco, nonché difficoltà respiratorie e, incredibilmente, anche stati di confusione mentale.

Il consiglio è quello di agire sempre secondo le indicazioni del medico: se doveste riscontrare qualcuno degli effetti descritti, è bene prenotare delle accurate analisi del sangue e sottoporle al suo giudizio. Solo uno specialista, infatti, può elargirvi i giusti suggerimenti circa variazioni nella dieta o le dosi consigliate di magnesio. Come ogni integratore in natura, infatti, è sempre bene non eccedere con il consumo dello stesso, sfatando il mito che recita “abbondare è meglio che deficere“!

Ricordiamo inoltre che, nonostante l’assunzione di integratori sia uno stratagemma fondamentale in certi periodi, e la soluzione più veloce per colmare le carenze, è necessario condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. Se siete impossibilitati ad effettuare uno sport vero e proprio, magari all’aria aperta, cercate comunque di ritagliarvi almeno mezz’ora al giorno per sgranchire i muscoli anche in casa. Basterà un tappetino da palestra e qualche tuturial ad-hoc su youtube, per ritrovare un benessere visibile, oltre che una sferzata di energia improvvisa. L’attività fisica stimola infatti la produzione di endorfine, i neurotrasmettitori del benessere, che vi regaleranno una sensazione di appagamento immediato. Provare per credere!

