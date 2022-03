“sembra-rinata-senza-di-lui!”:-comportamento-scioccante-di-anna-pettinelli,-una-rivoluzione-pazzesca

Anna Pettinelli, ciò che si vede durante il daytime sconvolge tutti i telespettatori. Sembra rinata, la differenza è palpabile

La coach di Amici21 si sta preparando per il serale. Il grande appuntamento vedrà due cantanti della sua squadra sfidarsi a colpi di canzoni e beat per cercare di arrivare alla tanto agognata finale. I suoi allievi sono Albe, dentro la scuola di Amici21 sin dall’inizio del programma e Crytical. In coppia con lei c’è la maestra di ballo Veronica Peparini, che porta con sé Alice, John Erik e Dario.

Durante il daytime andato in onda venerdì 11 marzo, Anna Pettinelli si è mostrata con un comportamento del tutto inaspettato. I telespettatori non han potuto fare a meno di notarlo, senza di lui lei è completamente diversa.

Anna Pettinelli come non s’è mai vista: che rivoluzione

Durante l’anno, Anna Pettinelli non si è mai risparmiata dal litigare anche ferocemente con gli altri coach di canto. Nel suo mirino c’è spesso stato Rudy Zerbi, il coach che condivide con lei e Lorella Cuccarini il tavolo degli insegnanti di canto. Tra i due sono spesso scoppiate grosse litigate, fatte di parole pesanti e punti di vista estremamente discordanti. A farli discutere è stato spesso il punto di vista di uno dei due su uno dei cantanti dell’altro, poiché i metodi di insegnamento son stati spesso al centro delle litigate, così come i voti dati.

Durante il daytime andato in onda venerdì 11 marzo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno chiamato in studio i propri studenti per annunciargli che sarebbero stati una squadra al serale. L’emozione delle due coach era palpabile, perché finalmente sta per iniziare la fase più attesa. In particolare, i telespettatori non han potuto fare a meno di notare che Anna Pettinelli avesse un carattere decisamente diverso dal solito. La coach, infatti, era serena e distesa e non ha mancato di fare i complimenti a entrambi i suoi alunni, Albe e Crytical.

Pettinelli sembra rinata senza zerbi in studio#Amici21 — fern🌿 (@saturnstrings_) March 11, 2022

La reazione di gioia e contentezza sembra direttamente legata all’assenza di Rudy Zerbi, collega con il quale Anna non riesce a trattenere le polemiche. Chissà quindi come andrà il serale, dato che per il secondo anno consecutivo i due coach si troveranno a sfidarsi faccia a faccia in due squadre opposte. Le liti sembrano già annunciate e si prevede che la tranquillità di Anna Pettinelli sia destinata a durare ben poco.



