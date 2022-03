Questa società vuole plasmare il futuro della mobilità elettrica urbana con e-bike e monopattini

Un nuovo attore nel campo della mobilità elettrica, in grado di emergere nonostante la continua evoluzione del settore. Si tratta di Platum, the Platform of Urban E-Mobility, l’hub italiano di ricerca e sviluppo, ingegneria e distribuzione, guidato dal ceo Alessandro Summa, che lavora per plasmare il futuro della mobilità elettrica urbana immaginando come le persone si muoveranno e vivranno la città negli anni a venire. Il modo in cui vengono intesi gli spazi urbani sta cambiando rapidamente e le città diventeranno sempre più orientate alla mobilità elettrica, continuando ad aprirsi non solo all’uso di e-bike e monopattini elettrici, ma anche a soluzioni di trasporto sempre nuove.

La società è guidata da una grande eredità e mossa da uno spirito innovativo. Chiamata originariamente MT Distribution, un’azienda fondata 45 anni fa come distributore di musica/video per poi entrare nel settore dei videogiochi e, nel 2013, in quello della mobilità elettrica, Platum è forte del know-how di un’impresa che non ha mai smesso di allargare i confini del proprio business e di evolvere, ma spinge ancora più avanti l’approccio di MT Distribution perseguendo una visione più ambiziosa: ripensare lo stile di vita urbano per un mondo più sostenibile.

Immersa nella Motor Valley italiana, un territorio riconosciuto a livello internazionale come il luogo in cui sono nati alcuni dei marchi automobilistici più desiderati al mondo, Platum respira ogni giorno innovazione, passione ed eccellenza italiana. Questa posizione privilegiata rafforza lo spirito all’avanguardia dell’azienda che la pone in prima linea nella rivoluzione della mobilità sostenibile.

Le partnership di Platum

L’azienda vanta un ricco portafoglio di brand e line-up complete che coprono usi ed esigenze diverse. La gamma 2022 include 55 prodotti fra e-bike e monopattini elettrici, e un ampio catalogo di accessori dedicati alla mobilità elettrica urbana. Le e-bike e gli e- scooter Platum nascono da un processo essenziale di ricerca e sviluppo focalizzato su sicurezza, affidabilità e qualità, volto alla progettazione di prodotti che coniugano caratteristiche eccellenti e innovazione tecnologica.

Il primo marchio di proprietà di Platum è Argento e-Mobility, un progetto il cui obiettivo è incoraggiare uno stile di vita più attivo e un nuovo modo di vivere la città, fornendo alternative di trasporto smart, green e salutari per la vita di tutti i giorni. Argento e-Mobility è personalità in movimento. Le e-bike e gli e-scooter del marchio sono progettati per distinguersi e adattarsi alle esigenze degli utenti. Platum ha anche creato la linea di caschi e accessori Urban Prime, il brand proprietario che offre articoli universali per la mobilità urbana.

Le partnership sono un fattore chiave nella crescita della visione aziendale. Grazie al know- how e all’esperienza maturata, Platum è infatti diventata un punto di riferimento per altre aziende interessate ad ampliare la propria offerta entrando nel mondo della mobilità elettrica urbana. Nascono così i progetti in licenza con Ducati, Lamborghini, Jeep, Aprilia, VR46, Alfa Romeo e Lancia. La continua collaborazione con i marchi assicura solide partnership e lo sviluppo di prodotti unici che interpretano profondamente il DNA e i valori dei brand.

Il futuro di Platum

A sostenere i progetti crescita di Platum c’è anche l’ingresso nella società di Koinos Capital Sgr, attraverso il Fondo Koinos Uno in qualità di lead investor, e Hat Sgr, attraverso il fondo Hat Technology & Innovation, tramite l’acquisizione della quota di maggioranza per un valore di circa 57 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi della nostra storia e non vediamo l’ora di scrivere un nuovo capitolo che guarda al futuro della mobilità elettrica urbana” commenta Alessandro Summa, ceo di Platum. “Oggi, crediamo che sia giunto il momento di far parte del cambiamento. Platum parla a coloro che credono sia possibile muoversi senza stress, tenendo in considerazione anche l’ambiente. È una nuova avventura che speriamo diventi un movimento globale”.

Alessandro Summa ha poi aggiunto: “Platum è oggi un’azienda leader nel mercato europeo della mobilità elettrica urbana con una quota in Italia del 20% dei monopattini e la leadership nelle e-bike nel canale della distribuzione moderna. I mercati esteri quali Francia, Spagna, Uk, Benelux, Polonia Turchia, Medio Oriente, Australia, rappresentano oggi, circa il 50% dei ricavi, ma contiamo che da qui a 3 anni l’export rappresenti il 70% dei ricavi che stimiamo raggiungere i 300 milioni di euro”.

L’articolo Questa società vuole plasmare il futuro della mobilità elettrica urbana con e-bike e monopattini è tratto da Forbes Italia.