Oroscopo Barbanera di domenica 13 marzo: fine settimana interessante. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Acqua e Terra, gli elementi che oggi si contendono il cielo, spegnendo un po’ il vostro Fuoco. In sintesi l’azione è centripeta, rivolta all’interno.

Toro (21/4 – 20/5) – Con il sestile fra la Luna e Urano, il sabato procede sereno. Porterete a conclusione molte incombenze e incanalerete le emozioni verso scopi creativi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – A parte qualche lieve flessione, l’onda dell’emotività scorre regolare. Siete in buon accordo con l’ambiente, comunicativi e accoglienti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Che melodia sprigiona oggi la Luna nel segno! Risuonando in perfetta armonia con Urano e Giove, guadagnate in sensibilità e comunicativa.

Leone (23/7 – 23/8) – Qualche buona occasione per rimuovere intralci in ambito finanziario o legale. Piccole, concrete soddisfazioni per l’andamento di una causa in corso.

Vergine (24/8 – 22/9) – Oggi siete proprio in vena di faccende domestiche, spese convenienti e pulizie di primavera. Fautori di tanto zelo, la Luna e Urano in buon interscambio.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna in Cancro contraria, ma ininfluente. Basterà gestire le relazioni sociali con intelligente strategia e rispondere con fermezza alle richieste altrui.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Oggi sì che siete in forma, grazie al benefico aspetto fra la Luna e Giove. In fatto di comprensione, la famiglia vi dà moltissimo e voi ricambiate.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Fila tutto liscio nella professione. Vi fate apprezzare per impegno e socievolezza. Conoscete i segreti di tutti, ma i vostri molto meglio che li teniate per voi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La coppia Giove-Urano garantirà buone risposte all’opposizione della Luna. L’assertività è quanto di meglio avete oggi in dotazione.

Acquario (21/1 – 19/2) – Da un incontro lavorativo prendono avvio nuove opportunità. Ideali per soddisfare la voglia di fare nuove esperienze e movimentare la routine.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna è amica di Urano e di Giove, promettente dal punto di vista della sensibilità e fautrice di intuizioni prodigiose. Morbidezza e ricettività.

