“non-fidatevi-di-gente-cosi”:-scoppia-il-caso-manuel-bortuzzo,-pioggia-di-accuse-terribili

L’atleta Manuel Bortuzzo affronta una dura prova in diretta: scoppia la polemica per la scelta degli autori del GF Vip.

Manuel Bortuzzo (fonte youtube)

Il nuotatore Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF Vip, fuoriuscito dal reality per recuperare le forze e dedicarsi a doverose sedute di fisioterapia. La sua vita è stata segnata, come sappiamo, da un evento traumatico: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del 2019, lo sportivo è stato attinto da un colpo di pistola. L’infamante agguato ha costretto Manuel su una sedia a rotelle, compromettendo il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi, e ha comprensibilmente stravolto la sua routine quotidiana.

Manuel ha portato all’interno della casa del GF Vip uno spaccato sulla vita di chi deve fare i conti con condizioni di disabilità, dimostrando di possedere una forte tempra, e un carattere riflessivo, pacato e tutt’altro che superficiale. Manuel ha insegnato ai compagni la virtù della gratitudine e il rispetto per le piccole cose, emozionando anche il pubblico del programma. Nell’ultimo prime time del programma, Alfonso Signorini l’ha invitato a parlare apertamente del suo privato, sfera sessuale inclusa. La polemica, ovviamente, non si è fatta attendere: vediamo cos’è successo durante la diretta.

“Faccio una vita di me**a”: Manuel Bortuzzo sgancia la bomba in diretta al GF Vip

Alfonso Signorini ha chiesto a Manuel di raccontarsi, spiegando nel dettaglio le difficoltà legate alla sua condizione di disabilità. Il ragazzo ha esordito: “Anche fare le cose banali come prendere un treno diventa complicato. Bisogna chiamare prima, chiedere delle assistenze. Una serie di cose che ti limitano mentalmente. Non mi sento padrone di me stesso. Anche solo un giro in macchina è difficile da fare, perché la carrozzina va messa nel portabagagli, presa, spostata.. Piccoli gesti che uno non ci pensa, ma che condizionano. Anche andare al mare diventa un problema: io in spiaggia con questa carrozzina non posso andarci…”.

Il conduttore ha poi indagato circa la sua vita sessuale, con riferimenti inequivocabili a Lulù, chiedendogli di sbilanciarsi su questo argomento, da molti considerato tabù. “Il tabù nasce davanti il non sapere, chiunque può informarsi. Una persona – in base al proprio tipo di disabilità – può fare sesso. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, magari con l’inseminazione artificiale. Sono situazioni che le persone non sanno. Siamo persone normali, nonostante siamo tutti diversi. Faccio una vita di me**da, a volte lo è.“. Ha poi concluso: “Con Lulù non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a superare tutto… Si può vivere anche una vita di m***a, l’importante è che ci sia amore!“.

Alfonso Signorini si è commosso, e ha abbracciato il giovane atleta. Alcuni utenti, però, condannano la spettacolarizzazione del dolore di Manuel, e scagliano pesanti accuse sul conduttore di Mediaset. “Signorini che sottolinea che quella di Manuel sia una vita di me**a e poi lo abbraccia commosso. Ecco, non fidatevi mai di gente del genere nella vita!“, commenta un frequentatore di Twitter.

#gfvip Signorini che sottolinea che quella di Manuel sia una vita di merda e poi lo abbraccia commosso. Ecco, non fidatevi mai di gente del genere nella vita. — ☾ S (@s_myopinion) March 10, 2022

Manuel si schiererà in difesa del mattatore Mediaset? Attendiamo un’eventuale replica.

The post “Non fidatevi di gente cosi”: scoppia il caso Manuel Bortuzzo, pioggia di accuse terribili appeared first on Ck12 Giornale.