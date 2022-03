manila-nazzaro,-per-lei-un-ritorno-a-sorpresa:-gesto-sconvolgente-nella-notte

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro commuove i fan del GF Vip: mai eliminazione è stata più sofferta, emozioni in corso per lo storico volto del reality.

La showgirl Manila Nazzaro è risultata penalizzata nel televoto di ieri sera, guadagnando così una scottante eliminazione a pochi step dalla finalissima del reality. L’ex Miss Italia è stata uno dei volti storici di questa controversa edizione, e i suoi atteggiamenti materni e accudenti sono stati sicuramente un valore aggiunto per gli altri vipponi in Casa. Nonostante il carattere equilibrato e pacato, Manila non è stata esente da critiche, in questi lunghi mesi di permanenza nel format.

Il suo scontro a viso aperto con Katia Ricciarelli, per esempio, rimarrà nell’immaginario delle zuffe televisive per lungo tempo, soprattutto dopo il precedente sodalizio tra le due. Manila subodorava da giorni l’eliminazione imminente, e si era preparata mentalmente a tale evenienza. Le emozioni, però, ne sanno sempre una più del diavolo, e la soubrette è stata travolta da un fiume in piena di emotività.

Manila Nazzaro ritorna a casa: la sua storia su Instagram diventa virale

Lo smacco dell’eliminazione a pochi giorni dalla finale è stato accantonato: in Manila è infatti prevalsa la gioia di poter riabbracciare il suo amato Lorenzo Amoruso, nonché i suoi bimbi. La showgirl latitava dal suo rifugio domestico da ormai sei mesi, e aveva più volte lamentato la mancanza dei suoi familiari. Un amico della coppia Nazzaro-Amoruso, ha deciso di filmare il suo rientro in famiglia, documentando così momenti di commossa e straripante felicità.

Appena varcata la soglia di casa, Manila si è gettata tra le braccia del fidanzato, dedicandosi poi al figlio, che le è corso incontro. Il momento di lunga commozione è stato immortalato da uno smartphone, e il filmato ha anche ripreso la soubrette mentre entrava nella camera dell’altro figlio dormiente. Il risveglio del bimbo è stato alquanto frastornante: è stato infatti destato dal sonno, ritrovandosi circondato da persone, in primis l’adorata mamma. Il video è ormai virale nel web, noi ve lo riproponiamo qui sotto:

ma manila che fa la storia dove va a svegliare il figlio che cazzo di ridere pic.twitter.com/8vefVVumnr — luca (@infastiditowho) March 11, 2022

Manila ha scelto di accompagnare i frame del suo rientro con un brano del gruppo Sister Sledge, che recita testualmente “We are family“. Non sono ovviamente mancati gli hater, come dimostra la frecciatina di un utente: “Ma Manila che fa la storia dove va a svegliare il figlio, che ca**o di ridere!“. In generale, però il pubblico ha riversato il suo affetto sulla showgirl, visibilmente emozionata dal ricongiungimento familiare.

