“L’hanno rinchiusa”: retroscena scioccante su Soleil Sorge, è accaduta una cosa incredibile

Svelato il retroscena scioccante su Soleil Sorge, che fa chiarezza sugli eventi accaduti nei tre giorni intercorsi tra la sua eliminazione e il ritorno negli sudi del GF Vip.

Finalmente salta fuori la verità parecchio scioccante su cosa è accaduto a Soleil Sorge dal momento dell’eliminazione al suo ritorno negli studi del Grande Fratello Vip, avvenuta solo a distanza di giorni, in occasione della semifinale.

A rivelare il retroscena è stato in queste ore il giornalista Gabriele Parpiglia, nel suo intervento a Casa Chi.

Intervento nel quale ha raccontato cosa è avvenuto all’influencer nei tre giorni successivi all’uscita dalla Casa di Cinecittà, dei quali stranamente sui social della Sorge non c’è traccia.

Soleil Sorge, retroscena scioccante: “Portata via dalla sicurezza”

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto Soleil Sorge nello spazio di tempo intercorso tra l’eliminazione e la riapparizione negli studi Mediaset al fianco di Alfonso Signorini. A svelare il mistero ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ha raccontato l’accaduto a Casa Chi. Una volta varcata la porta rossa “Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni”, ha rivelato il giornalista.

Inoltre sempre in quei giorni “le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show”. Infatti al momento Soleil “si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato – rivela Parpiglia – e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia”.

Messa da parte la notizia della partecipazione dell’infleuncer al programma della D’Urso, desta comunque stupore l’isolamento forzato e senza cellulare. E qui subentra una spiegazione legata alle regole ferree dello showbiz.

Vista l’ora tarda in cui è avvenuta l’eliminazione di Soleil, Signorini deve aver pensato di rimandare il suo ritorno in studio alla semifinale. E così, “quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco – ha spiegato ancora Parpiglia – puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso – ha concluso Parpiglia – c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso”.

