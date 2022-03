forbes-incontra-i-protagonisti-del-numero-di-marzo-dedicato-agli-under-30-e-ai-100-professionals

Talento, innovazione, coraggio e professionalità. Sono state queste le quattro parole fondamentali che hanno retto il secondo appuntamento del 2022 di Forbes & Friends, che ha visto la partecipazione dei protagonisti del numero di marzo di Forbes Italia e dell’allegato 100 Professionals 2022.

Durante l’evento, ospitato dalla location milanese di SignorVino di Garibaldi e condotto dal caporedattore di Forbes Italia, Daniel Settembre, è intervenuta Camilla Colucci, volto copertina del numero di marzo e del progetto Under 30 giunto al suo quinto anno consecutivo in Italia, che ha raccontato i retroscena che l’hanno portata a indossare le vesti di imprenditrice e a fondare e gestire Circularity, la startup che ha generato una piattaforma per la gestione degli scarti.

Ha raccontato la sua storia anche Carlo Carmine, scelto come rappresentante dell’allegato delle 100 Professionals 2022. Presidente di CFC Group e TrustMeUp, l’imprenditore e avvocato aiuta da oltre 20 anni gli imprenditori a gestire e risolvere le proprie posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Alessandro Guerciotti, AD di Guerciotti Export Carlo Carmine, presidente di TrustMeUp e di CFC Group e la moglie Alina Quintana Andrea Regazzi, referente comunicazione di Alba Leasing Angelo Fasola, ceo di TrustMe Up Antonio Amendola, Portfolio Manager di Acomea Camilla Colucci, ceo e co-founder di Circularity Camilla Colucci, ceo e co-founder di Circularity, e Daniel Settembre, managing editor di Forbes Italia da sinistra a destra: Valeria Carbone, Elisa Tonghini e Luca Mucci, team Spoongroup Carlo Carmine, presidente di TrustMeUp e di CFC Group Chiara Casati, marketing manager di Sabatini Gin Cinzia Sironi, marketing Manager di Azerion Edoardo Brillante, avvocato di Gattai Minoli Partners Gianluca Lo Stimolo, ceo di Stand Out Giovanni Perilli, marketing manager di CFC Legal Marianna Valletta, Director di Valletta PR Maurizio Lanzi, responsabile di settore di Alboran, e Anna Dellepiane, responsabile media e comunicazione Wannenes Nicola Davanzo, BD Manager di Alibaba Simone Baccheri, Dottore Commercialista di CFC Legal

L’articolo Forbes incontra i protagonisti del numero di marzo dedicato agli under 30 e ai 100 Professionals è tratto da Forbes Italia.