“E’ proprio da vili!”: Elodie travolta da accuse gravissime, la sua replica è da applausi

Folata di critiche crudeli sulla cantante Elodie: la risposta mette tutti gli haters in riga, ecco le sue durissime parole.

La cantante Elodie ha annunciato l’uscita del suo nuovo video “Bagno a mezzanotte“, e le polemiche si sono subite moltiplicate sui social. La bella cantante trentunenne, infatti, è apparsa ai fan in vesti clamorosamente sexy, e molto succinte, e il suo look provocante non è passato in sordina. Elodie, infatti, balla e canta nel video, coperta solamente da un miniabito nero di pizzo, e l’effetto sensuale è ulteriormente amplificato dai contrasti del bianco e nero scelto dal regista.

“Nel video si vede lei in versione panterona smandrappona, in bianco e nero!“, ha commentato un utente sui social. Elodie ha scelto di replicare pubblicamente, respingendo le accuse al mittente, invitando nel frattempo ad una riflessione. Ecco le sue parole.

“Uomini piccoli, confusi, spaventati”: Elodie bacchetta gli haters, replica da incorniciare

Elodie risponde alle accuse del web tramite il suo account Instagram, e rivendica a gran voce il diritto e esibire la sua femminilità. “Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori…“, ha spiegato l’artista. “Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati!“, lamenta Elodie, sfruttando lo spazio sui social per mandare una stoccatina all’utente che l’ha insultata.

Prende poi in causa anche la regina mondiale del pop: “Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All’estero è normale mostrare il corpo. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent’anni fa: è normale. Non c’è niente di male. È bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare… E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili!“. Elodie spiega inoltre che il ricavato dalle vendite del suo nuovo singolo “Bagno a mezzanotte” servirà per perorare una causa molto nobile ed attuale: verrà infatti devoluto a “Save the children“, “In Ucraina e nei Paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra“.

La cantante non ha paura di mettersi in discussione, e né teme le critiche del web: si espone, e argomenta sempre le sue ragioni con pacata ragionevolezza. Le auguriamo a maggior ragione un boom di vendite per “Bagno a mezzanotte“!

