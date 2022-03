anna-tatangelo,-decisione-azzardata:-rischia-il-devasto-totale

La cantante è pronta a tornare in televisione per una sfida importante con sé stessa. Per Anna Tatangelo, il rischio è dietro l’angolo

La cantante di Sora da qualche anno si è lanciata anche in altre esperienze televisive. Recente è l’esperienza come giudice a All Together Now, in cui Anna Tatangelo ha seduto al tavolo con Rita Pavone, Francesco Renga e Rita Pavone. Nel suo palmarés da cantante si contano ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo e, contando i suoi freschi 35 anni, si può dire che Anna Tatangelo non si sia di certo risparmiata.

E, ancora una volta, la Tatangelo è pronta a lanciarsi in una nuova sfida lavorativa. Questa volta, però, l’avversario è davvero forte e la batosta potrebbe essere durissima.

Anna Tatangelo e il doppio appuntamento: ce la farà?

La cantante è pronta a ritornare in televisione con uno show tutto suo, “Scene di un matrimonio”. Lo show era già andato in onda in una sua prima edizione, che aveva riscosso un buon successo. A inizio 2022 avrebbe dovuto iniziare la seconda stagione, ma a causa di problemi organizzativi legati al Covid-19 il suo ritorno era stato rimandato.

Oggi la data sembra essere confermata: Scene di un matrimonio inizierà sabato 19 marzo e andrà in onda alle 14,30 su Canale5. La vera scommessa, però, sta nel doppio appuntamento. Lo show di Anna Tatangelo andrà in onda sia di sabato che di domenica, tentando quindi un raddoppio rischioso ma, se azzeccato, che potrebbe portare grande successo.

A mettere i bastoni tra le ruote ad Anna Tatangelo potrebbe essere Mara Venier, che domina il pomeriggio di Rai1 alla domenica pomeriggio. Sarà dura per la Tatangelo riuscire a battersela con la regina della domenica della Rai. Il rischio di una sconfitta è alto e, se “Scene da un matrimonio” non dovesse andare bene, la rete potrebbe decidere di ripensare al doppio appuntamento. Quella affidata alla Tatangelo è una sfida senza precedenti; fino ad oggi, solo Silvia Toffanin ha avuto il privilegio di provare ad occupare due pomeriggi consecutivi.

La domenica pomeriggio passa quindi da Maria de Filippi, che fino ad oggi l’ha dominato con il suo Amici, ad Anna Tatangelo. Questa è una grande opportunità per la cantante, che va a prendere il posto di una vera e propria regina della rete. Chissà come andrà questo esordio: sicuramente quello del weekend del 20 marzo sarà un test, in vista di un raddoppio stabile.

