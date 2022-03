shein-presenta-la-nuova-collezione-primavera-estate-2022-con-una-sfilata-virtuale

(Adnkronos) – Milano, 11 Marzo 2022. Anche il settore della moda si apre sempre di più al futuro ed alcuni brand sono già stati in grado di interpretare al meglio quelle che saranno le prossime tendenze per quanto riguarda il fashion system. Parliamo di passerelle che diventano virtuali, di sfilate che si tengono in live streaming e di collezioni attente all’inclusività, nel nome di concetti come il body positivity che va a contrapporsi all’ormai famoso e condannato body shaming. Tra i brand che possiamo considerare all’avanguardia in tal senso troviamo sicuramente Shein, che con l’evento SHEINforall ha dimostrato di saper cogliere appieno le esigenze del pubblico moderno.

SHEINforall: una sfilata in live streaming per presentare le nuove collezioni primavera-estate 2022

SHEINforall: è questo il nome che il brand ha scelto per identificare l’ultimo evento lanciato: una vera e propria sfilata virtuale, trasmessa in live streaming per presentare le nuove collezioni della primavera-estate 2022. Tenutosi lo scorso 20 febbraio alle 13, l’evento ha visto la partecipazione di moltissimi utenti, che hanno potuto seguire la sfilata sia sulle app gratuite di Shein che sui canali social del brand ossia Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In moltissimi dunque hanno potuto scoprire, direttamente dal divano di casa, le nuove proposte in vendita sulla piattaforma, che continua ad essere un punto di riferimento per chi è attento allo stile ma anche al portafogli. Il punto di forza di Shein infatti, vale la pena ricordarlo, è l’ottimo rapporto qualità-prezzo di tutti i prodotti: dall’abbigliamento agli accessori.

SHEINforall: la moda diventa sempre più inclusiva

Con SHEINforall il brand ha voluto ribadire a gran voce la propria concezione di moda, che si discosta dai diktat del passato per aprirsi alle grandi tematiche di oggi: la body positivity e l’accettazione di sé. Ecco che allora nelle stesse passerelle di SHEINforall abbiamo visto sfilare modelle “normali” che non assecondano i canoni estetici dominanti negli ultimi decenni ma si rinnovano, offrendo una visione più aperta ed inclusiva della moda.

SHEINforall: 5 stili per ogni gusto e personalità

In occasione di SHEINforall, il brand ha presentato i 5 stili differenti che caratterizzano la nuova collezione primavera-estate 2022. Ognuno di essi si apre alla concezione della libertà, del vestirsi come si preferisce per assecondare il proprio gusto estetico ed il proprio modo di essere. Vediamo però insieme quali sono i 5 stili che troviamo oggi nella collezione primavera-estate 2022 di Shein.

#1 The baddie: la ragazza cattiva

Lo stile baddie identifica quelle ragazze audaci, che amano essere al centro dell’attenzione e sanno cosa vogliono: esprimere la propria femminilità con abiti sexy e grintosi.

#2 The Off-Duty Model: la modella nel tempo libero

Questo è uno stile che identifica appieno le donne che amano vestire in modo ricercato, sempre attente alle tendenze del momento, ma al tempo stesso in cerca di comodità e praticità.

#3 The Sweetheart: le donne dal cuore dolce

Connubio perfetto per streetwear trendy e pop moderno, questo stile identifica quelle ragazze che amano vestire sportivo ma esprimere comunque la propria femminilità, con gusto e semplicità.

#4 The Rule Breakers: lo stile della generazione Z

The Rule Breakers è lo stile che SHINEforall propone per la generazione Z: frizzante, modernissimo, giovanile e al di fuori dei canoni.

#5 The Modern Muse: lo stile chic

Questo stile infine identifica la donna chic, attenta all’eleganza e alla ricercatezza.

