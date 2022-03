raimondo-todaro-incassa-malissimo:-asfaltato-completamente,-reazione-insensata-[video]

Durante un confronto, Raimondo Todaro ha completamente perso le staffe e ha reagito in modo inaspettato. Discussione caldissima

Ormai si sa e lo sapranno anche i banchi: tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non scorre buon sangue. Il coach di balli latino-americani e la maestra di danza classica, infatti, sono mesi che discutono su canoni e regole, evidenziando in ogni puntata la lontananza che esiste tra i loro punti di vista. Nelle ultime ore, una mossa fatta da Raimondo Todaro non è per niente piaciuta alla Celentano, che non ha mancato di farglielo notare.

La discussione è però letteralmente degenerata anche a causa di una terza persona e Raimondo Todaro non l’ha affatto presa bene. La sua reazione è stata epocale e non son mancate parole davvero pesanti.

Raimondo Todaro reagisce male e se ne va

Tutto nasce dal fatto che sia Alessandra Celentano che Raimondo Todaro hanno nella propria squadra dei ballerini di latino-americano. Il primo ha infatti scelto Nunzio, mentre la seconda è la coach di Leo, uno tra gli ultimi arrivati. Questa questione crea tra i due molta competizione. Da un lato, la Celentano critica a Nunzio grandi lacune fisiche e tecniche, che invece Todaro non nota o comunque non ritiene così importanti. Dall’altro, Raimondo critica Leo giudicandolo impreparato per il livello a cui è adesso Amici e, velatamente, critica anche chi lo segue.

Nel daytime di giovedì 10 marzo, si è visto che Alessandra Celentano ha convocato Raimondo Todaro per un colloquio. Il giudice, infatti, ha convocato due giudici esterni per valutare Nunzio. Il problema, secondo la Celentano, è che Todaro sia uno stretto amico di questi due giudici; secondo la maestra questo è profondamente scorretto. Dello stesso parere è anche Nancy Berti, pluricampionessa di balli latino-americani convocata da Alessandra Celentano per aiutare Leo nella sua disciplina.

Nancy, in particolare, se l’è presa poiché ha visto questa mossa come una messa in discussione di Caterina Arzenton, la giudice che valutò negativamente Nunzio in una delle gare del pomeridiano. “Sei irrispettoso!” ha urlato Nancy a Raimondo, visibilmente alterato. “E’ in questo mondo da una vita e non è in grado di giudicare i latini? Tu non sei in grado, non gli altri!“.

A questo punto, Raimondo Todaro si è alzato e, con un “Arrivederci!“, si è avvicinato alla porta ed è uscito. Nonostante Alessandra Celentano cercasse di favorire un confronto pacifico, Nancy Berti ha caricato la dose con un “Ciao! Questa è insicurezza! Bye!“. Todaro se n’è quindi andato, lasciando le due giudici da sole in sala.

