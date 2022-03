“questa-roba-non-mi-piace”.-soleil-sorge,-la-frase-sbagliata:-alfonso-signorini-la-incenerisce

Pensavate fosse finita la soap? No. Al Gf Vip Soleil Sorge fa il suo ritorno nella Casa e fa perdere la pazienza ad Alfonso Signorini, durante la pre-finale in onda su Canale 5. Per Soleil, inutile negarlo, è l’ultimo step da protagonista. Poi, secondo rumors, tornerà in tv sotto un’altra veste: nel programma do Barbara d’Urso, La Pupa e il secchione.

Signorini, forse, crede che Soleil sia do ritorno nella casa un certo effetto-bomba. Che non c’è. Del resto, neppure Alex Belli – durante il confronto con Barù – regala qualcosa di nuovo. Il solito slang e null’altro di più. Ma torniamo a Soleil: Jessica, Lulù e Manila Nazzaro arrivano in giardino e vengono raggiunte dall’influencer. E’ serena, sicura di sé. Alfonso Signorini interviene “solleticandola” nel dare sfogo a ciò che pensa sulle tre ex coinquiline, ma avviene nessun cortocircuito.

“Avevo tantissime cose da dirvi. Siete meravigliose! Chi l’avrebbe detto che avreste ricevuto una sorpresa da me? Vi bacio tutti! Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa. Innanzitutto, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, perché siete alla fine”, dice.

E poi Soleil fa uno scherzo alle tre donne. “Sono anche io in finale”, svela ancora. A quel punto, Signorini perdere la pazienza. “Ti conosco, questi discorsi del tubo mi piacciono ben poco!”, il conduttore usa parole forti. E’ spazientito. Ad un certo punto, ad una Soleil quasi imbarazzata, Signorini ricorda il suo malumore alla scoperta di essere eliminata, dopo essere stata mandata al televoto attraverso i voti di Jessica e Manila. Ma Soleil sembra troppo calma. Un effetto placebo, quasi inaspettato.