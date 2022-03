“quando-mi-parla-putin…”.-il-banchiere-dello-zar,-indiscreto-agghiacciante:-oligarchi-terrorizzati

Catherine Belton, inviata della Reuters ha scritto un libro – Gli uomini di Putin. Come il Kgb si è ripreso la Russia (La Nave di Teseo) – ed è stata sommersa di querele dagli oligarchi. Querele che ora però sono state tutte ritirate. La giornalista, in una intervista a Il Corriere della Sera spiega che il presidente russo da sempre sogna la restaurazione dell’impero. “Nel ’92 dava la colpa ai bolscevichi per aver creato artificialmente i confini interni all’Unione sovietica e dunque una repubblica come l’Ucraina. In sostanza dava loro la colpa di aver fatto a pezzi l’impero russo” che ora vuole “restaurarlo nei confini originari”.

Per questa ragione potrebbe non fermarsi alla invasione dell’Ucraina e “andare oltre, ma ciò a cui stiamo assistendo adesso segnerà la sua fine. Sono ancora sotto choc che sia arrivato a questo punto. Lo sono anche gli uomini d’affari moscoviti con cui parlo”. I magnati russi “pensavano tutti che nella sua testa restasse ancora un po’ di razionalità, che avrebbe capito che ci sarebbero state conseguenze economiche durissime. Ora che dal fronte tornano i cadaveri e in Russia si produrrà un collasso economico, l’opinione pubblica non sarà affatto contenta. Putin si è lanciato in una missione suicida“.

Gli oligarchi “speravano che tutto si fermasse molto prima, ma temevano che le minacce diventassero realtà”, ha continuato la Belton. “L’incontro trasmesso in tv con i componenti del Consiglio di sicurezza ha mostrato al mondo fino che a punto Putin ha costruito un regno del terrore. I suoi più alti funzionari balbettavano e inciampavano al suo cospetto. E questi dovrebbero essere gli uomini della sua cerchia più ristretta… Posso solo immaginare quanto più intimiditi devono essere i miliardari russi, dato che gli uomini della sicurezza hanno monopolizzato del potere”. Essi infatti, conclude la giornalista, “possono usare i tribunali e i servizi segreti come vogliono per strappare via ai proprietari interi patrimoni o aziende, in qualunque momento. Piotr Aven, l’ex presidente di Alpha Bank, ha dichiarato chiaramente che quando incontra Putin riceve istruzioni. E se non le esegue, ci sono conseguenze”.