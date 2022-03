Oroscopo di Paolo Fox weekend 12 e 13 marzo: tutto su amore, denaro, lavoro e salute

Ariete – I progetti ancora in corso stanno per concludersi, potrete stringere patti e alleanze. È un weekend di discussioni e vi sentite anche fuori gioco, soprattutto nella giornata di domenica. Dovete dare il meglio di voi stessi, se dovete avanzare proposte di qualsiasi tipo. Siate cauti.

Toro – Nel siete al top a livello fisico, meglio non fare passi azzardati e pericolosi. Parlando d’amore, questo è un weekend di recupero. Rimandate le cose più importanti. Nell’ambito lavorativo, a breve tutti i vostri dubbi si scioglieranno come neve al sole, abbiate pazienza.

Gemelli – Le stelle di questo weekend raccomandano di fare attenzione a contratti e firme: rileggete tutte le carte e controllate bene. Se dovete fare delle proposte, fatelo la prossima settimana. Potrete finalmente mettere in ordine tutto ciò che partorisce la vostra mente. Per l’amore è un weekend passionale. In campo professionale, arrivano le tanto attese soluzioni.

Cancro – In questo fine settimana avete una carica interiore pazzesca; se il vostro cuore è solo da tanto tempo, a breve conoscerete una persona molto interessante. Amore intrigante, romantico se avete al vostro fianco la persona giusta. Siete più sereni e disponibili.

Leone – Nel corso del weekend potreste discutere con il vostro partner, il vostro umore è altalenante. La capacità di concentrazione è al minimo. Siete stanchi, è meglio rimandare gli impegni importanti. Occhio alla forma fisica, fate troppe cose contemporaneamente.

Vergine – Possibili ritardi nei contratti e nelle trattative. Dovete darvi da fare: le cose che partono adesso si completeranno a maggio. Lasciate che le cose accadano: siate più spontanei. Non rimandate nulla e presto arriveranno delle soluzioni legali.

Bilancia – C’è agitazione nelle coppie, ma questo weekend aiuta a ritrovare saggezza ed equilibrio, cercate quindi di non strafare. Siete delle persone concrete, datevi da fare anche in amore. Abbiate molta cura degli amici che possono sostenervi sempre.

Scorpione – Siete delle persone sensibili, passionali, ma anche un po’ permalosi; una persona potrebbe farvi perdere le staffe, ma fatevi scivolare le cose di dosso e guardate avanti. In amore, ci sono chiarimenti in corso. Se di recente avete conosciuto delle persone, continuate a frequentarle.

Sagittario – Siete pieni di idee, durante il weekend riprenderete quota e vi sentirete meglio. L’amore torna protagonista. Alcuni nativi del Sagittario sono alla ricerca della libertà, ma non amano programmare la propria vita. Presto arriveranno delle soluzioni in casa.

Capricorno – In campo lavorativo, c’è chi sta lottando con le persone dure di comprendonio. Arrivano delle novità per quanto riguarda l’amore: prenderete le decisioni importanti. La Luna in opposizione scombussola il vostro umore. Il tempo è dalla vostra parte, anche in amore.

Acquario – Rimandate gli impegni inutili. Non abbiate fretta di tagliare i vostri traguardi. Abbiate più cura della vostra forma fisica. Siete apatici e soffrite di qualsiasi tipo di malessere fisico: mal di testa, difficoltà di digestione. Reagite e uscite di casa, ampliate la vostra rete di conoscenze.

Pesci – Sfruttate pienamente questo weekend: siete intraprendenti e gentili. Ambizioni appagate e soluzioni nella vita amorosa. Osservate le mosse degli altri prima di dire la vostra e fidatevi delle vostre intuizioni. Trascorrete del tempo di qualità con i vostri cari.

