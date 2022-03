Oroscopo Branko di sabato 12 marzo: salute e amore di domani

Ariete – Oggi vi toccherà riflettere (anche sul passato) e fare la cosa giusta. Basta con questi sensi di colpa, anzi: meglio seguire la dieta, avere un equilibrio anche lì e tutto andrà bene!

Toro – Siete forti, determinati, in grado di rialzarvi dopo una brutta batosta. E oggi ne darete dimostrazione a tutti. Cercate, però, di non esagerare e di fare tutto con calma!

Gemelli – Va bene portare avanti il vostro punto di vista, ma non dovete farlo con esagerazione e ostinazione. Cercate di mantenere la calma, di non fare troppi sforzi anche dal punto di vista fisico!

Cancro – Oggi siete molto seri e chi vi sta vicino apprezza questo lato di voi. Dal punto di vista della dieta, però, forse è il caso di bere di più e di recuperare energie per dare libero sfogo alla mente!

Leone – Basta aiutare chi non ve lo chiede, non dovete fare i crocerossini della situazione. Cercate di mantenere la calma perché tutto va secondo i piani!

Vergine – Avete tanti problemi da affrontare, ma siete in grado anche di aiutare chi ne ha bisogno. Cercate solo di non essere severi nei consigli, di controllare la sensibilità e l’energia. La forma fisica è al top!

Bilancia – Avete tantissima creatività, ma oggi vi toccherà seguire il vostro intuito. E non sbaglierete di certo! Non permettete agli altri di scombussolare i vostri piani!

Scorpione – Oggi siete molto ottimisti, siete sulla strada giusta e presto arriveranno belle soddisfazioni personali. Cercate di seguire una dieta equilibrata e di fare qualcosa nel vostro tempo libero!

Sagittario – Cercate di mantenere la concentrazione e di andare avanti. Avete degli obiettivi? Bene, fate di tutto per riuscire in quello che desiderate.

Capricorno – Oggi siete di ottimo umore e questo vi aiuterà ad accogliere le nuove e belle opportunità. Favoriti i contatti, ma occhio al freddo: meglio coprirsi di più e fare sport!

Acquario – Oggi, come non mai, vi sentite liberi. Cercate di non fare scelte azzardate, meglio ragionare e procedere con calma. Che ne dite di ricaricare le batterie e di rilassarvi? Vi farà bene!

Pesci – Voi siete in grado di adattarvi a tutti i cambiamenti e oggi vi farà comodo fare delle scelte, valutare le opzioni. Per quanto riguarda la dieta, invece, occhio alla digestione: meglio evitare i cibi troppo piccanti!

