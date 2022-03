Oroscopo Barbanera di sabato 12 marzo: una giornata speciale per tutti

Ariete (21/3 – 20/4) – In caso d’indecisione, un amico vi aiuterà a fare la mossa giusta. Evitate gli scontri di petto, meglio agire d’astuzia. Fascino e forma non vi mancano davvero.

Toro (21/4 – 20/5) – Giornata ideale per dare una spinta in avanti ai progetti, con un occhio di riguardo per quelli nuovi di zecca che spiccano per originalità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Curerete gli affari mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze.

Cancro (22/6 – 22/7) – Un tocco di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostrano quanto tengono a voi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone (23/7 – 23/8) – Da incentivare la comunicativa e la capacità di interagire. Sfruttate ogni opportunità per allargare il giro di conoscenze e affermarvi in ambienti nuovi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se siete giù di corda, magari a fronte di tensioni amorose, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia: vi darà ciò di cui avete bisogno.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna vi rema contro, causando malumori in casa. Il vostro rigore va smussato, date spazio al desiderio di movimento e di stare in compagnia.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Gli influssi positivi della Luna sono una benedizione per il vostro stato d’animo, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario (23/11 – 21/12) – Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso piuttosto difficili.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Luna all’opposizione. Un passaggio veloce, prendetelo come una sorta di monito, per ricordarvi che in amore non va mai dato niente per scontato.

Acquario (21/1 – 19/2) – Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino odierno. Datevi subito da fare per risolverlo definitivamente.

Pesci (20/2 – 20/3) – Potrà essere un venerdì sereno, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità, e l’irresistibile voglia di evasione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 12 marzo: una giornata speciale per tutti proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.