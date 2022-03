“mi-viene-da-piangere!”:-davide-silvestri-stravolto,-i-sensi-di-colpa-lo-divorano-[video]

L’attore Davide Silvestri fa un clamoroso marcia indietro: l’aria della finale lo fa riflettere, e le sue conclusioni sono davvero commoventi.

Il finalista del GF Vip Davide Silvestri anima da 6 mesi la casa di Cinecittà, proponendo giochi e attività ai concorrenti del cast, e offrendo sempre un orecchio discreto per gli sfoghi dei compagni. L’accesso di Davide all’agognata finalissima è costato l’eliminazione di Soleil durante un televoto flash, e l’attore è stato successivamente coinvolto in un pentimento tardivo.

“Manca Sole all’appello…”: Davide Silvestri e la confessione shock, sono lacrime da coccodrillo?

Come abbiamo visto nelle ultime settimane, Alex Belli è rientrato in Casa nonostante l’espulsione dal gioco, con la complicità del conduttore e degli autori. In questa occasione, creata ad-hoc per alimentare le dinamiche del famoso triangolo amoroso, Davide ha esposto il suo giudizio in merito. Le opinioni dell’attore sono sembrate piuttosto taglienti e lapidarie: ha infatti ammesso di essersi “rotto le p*lle” di quel teatrino, nonché dell’eccessiva attenzione concessagli nei blocchi del prime time.

Ha inoltre condannato l’operato di Alex, Delia e Soleil, mettendoli sullo stesso piano di responsabilità. Davide in seguito ha avuto modo di chiarirsi con i 3 concorrenti coinvolti nel pruriginoso scandalo, e i rapporti si sono appianati. Dopo l’eliminazione di Soleil, però, Davide ha ceduto ad uno sfogo senza precedenti, ammettendo cha la presenza dell’influencer in Casa fosse fondamentale. Durante una confidenza con Barù, Davide ha ammesso: “Manca Sole… Manca Sole all’appello… Manca all’appello di quello che pensavo all’inizio…“. Barù ha convenuto con lui: “Manca Sole, manca e ci vuole. Il sole ci vuole…“.

L’improvvisa presa di coscienza di Davide commuove i fan del GF Vip: un utente commenta infatti: “Passano i giorni, ma anche loro sono consci che quella casa senza Soleil è spenta, e che la finale senza lei è nulla!“. Un altro aggiunge: “Mi viene da piangere a sentirli!“. Ecco il video della toccante confessione:

Mi vien da piangere a sentirli😭 — Sissy T. (@Sissy_2023) March 11, 2022

Davide Silvestri ha accolto la sua nomina di finalista con grandissima emozione, ed è certamente uno dei personaggi in pole position per la vittoria. Il suo sfogo nei confronti di Soleil è genuino, oppure solo una manovra per attirarsi i voti dei fan dell’influencer? Ora che anche Sophie è fuori dai giochi, le previsioni si fanno sempre più ardue e incerte: chi conquisterà il fastoso montepremi finale? Dovremo attendere il prossimo lunedì, per una finale certamente piena di soprese.

The post “Mi viene da piangere!”: Davide Silvestri stravolto, i sensi di colpa lo divorano [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.