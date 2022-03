“mi-hanno-considerata-malata”:-brutta-disavventura-per-giulia-bevilacqua,-confessione-toccante

Durante una lunga intervista, Giulia Bevilacqua ha svelato alcuni dettagli di sé che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una storia profonda

Attrice molto amata, Giulia Bevilacqua è nota al grande pubblico soprattutto dalla sua partecipazione a Distretto di Polizia con Claudia Pandolfi, nel 2005. Da allora ne ha fatta di strada e si è fatta conoscere, sia come attrice che come donna. Oggi è in televisione con “Più forti del destino”, la serie tv targata RAI la cui prima puntata è andata in onda mercoledì 9 marzo.

Durante una lunga intervista, però, Giulia Bevilacqua ha svelato alcuni dettagli del suo passato che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare.

Giulia Bevilacqua lo ammette, è successo anche a lei

E’ una attrice molto amata poiché capace di entrare a fondo nel personaggio, Giulia Bevilacqua. I personaggi da lei interpretati sono spesso profondi e complessi e, complice la sua mimica e la sua bravura, riescono a diventare così realistici da sembrare reali. Nei suoi sogni, però, c’è da sempre un ruolo comico. “Vorrei mettermi alla prova in qualcosa di comico (…). Potrei tirar fuori carte vincenti” ha raccontato, in una lunga intervista per Io Donna.

La sua vita si alterna tra due grandi ruoli: quello di mamma e quello di attrice. La maternità l’ha resa ancora più dolce e le ha donato nuove sensibilità, che porta con sé anche nei suoi personaggi. Dopo i due figli, infatti, ha spesso notato come riesca a toccare certe corde della sua anima che prima non sfiorava. E’ proprio durante la maternità, però, che ha vissuto un episodio spiacevole.

Stava girando “Ritorno al crimine”, il sequel di “Non ci resta che il crimine”, quando ha scoperto di essere in attesa. Il personaggio da lei interpretato era una ragazza un po’ coatta, con la frangia nera cortissima e figlia di una falsaria, interpretata da Loretta Goggi. Questa ragazza stava praticamente sempre in bikini e per Giulia Bevilacqua non è stato semplice, data la gravidanza. In realtà, però, su quel set tutti si sono dimostrati educati e l’han fatta sentire a suo agio.

In passato, invece, Giulia era stata scelta per un ruolo preciso ma, una volta scoperta la sua maternità, l’avevano scartata, anche se il ruolo era perfettamente compatibile con un’eventuale pancia. “Ci sono rimasta male, ancora considerano la gravidanza una malattia” ha rivelato. “Io invece mi sento più potente, più energica, più ottimista“.

