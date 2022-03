“mai-successo-prima!”:-federica-panicucci-la-combina-grossa,-adesso-per-lei-cambia-tutto

La conduttrice di Mattino5 ha dovuto sentire una notizia del tutto inaspettata. A Federica Panicucci, è successo proprio oggi

Conduce Mattino5 con Francesco Vecchi su Canale5, ogni giorno. Suo è stato anche il palco de la serata di Capodanno, che fino all’ultimo ha subito rimandi e assenza a causa dei contagi di Sars-CoV-2. Eppure, Federica Panicucci riesce a portare tutta la sua esperienza con sé su ogni palco, trasformando anche i minimi errori in esercizi di stile. A Mattino5 bilancia molto la serietà del collega, portando una sferzata di ironia e leggerezza che smuove la trasmissione anche in settimane buie come queste.

Proprio dopo la diretta di venerdì 11 marzo, Federica Panicucci è venuta a sapere di una notizia del tutto inaspettata sia da lei che da parte della regia. Ecco cos’è successo: potrebbe cambiare tutto.

Federica Panicucci è da record, ecco cosa potrebbe cambiare

Elegante e sempre posata, la forza di Federica Panicucci sa nel saper portare tutta sé stessa in ogni ambiente e trasmissione. Che l’argomento sia serio, come quello della guerra russo-ucraina, o più leggero come il Grande Fratello, la Panicucci sa affrontarlo con profondità e attenzione, senza però cadere nella drammaticità o nella banalità. Una qualità non indifferente, questa, che le permette di condurre una trasmissione poliedrica come Mattino5, incentrata sia sulla cronaca quotidiana che sul gossip e sui reality show.

Dopo la puntata di venerdì 11 marzo, i dati auditel hanno annunciato un sorpasso clamoroso. Mattino5 con Vecchi e Panicucci ha ottenuto il 21.5% di share, un risultato storico per la trasmissione. La concorrenza di Storie Italiane viene quindi nuovamente battuta dal talk show mattutino di Canale5, che probabilmente ha trovato la formula giusta per affermarsi. A non aiutare la RAI, in questi ultimi giorni, è anche la transizione al digitale, che sta impedendo ad alcuni telespettatori di seguire i programmi.

BOTTO STORICO DI #Mattino5 che vola al 21,5% nella parte di Federica

Panicucci. Incredibile

Concorrenza staccatissima #ascoltitv pic.twitter.com/oEuVB8MlY6 — MasterBB (@MasterAb88) March 11, 2022

Questi dati potrebbero portare Mediaset a pensare uno spazio più ampio per Federica Panicucci. Dopo la serata di Capodanno e il successo riscontrato, soprattutto nelle difficoltà del periodo, questo ennesimo risultato clamoroso riconferma la sua bravura. Chissà che, quindi, dall’anno prossimo le possa essere affidato un programma tutto per sé, magari in prima serata. Sarebbe per lei un vero e proprio salto di qualità e potrebbe cambiare la sua carriera per sempre.

