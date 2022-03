lorella-cuccarini,-santo-cielo-che-villa!-giardino-impressionante,-sembra-una-residenza-imperiale

La cantante, ballerina e showgirl non si risparmia di certo il lusso. La casa di Lorella Cuccarini ha tutto ciò che una persona può sognare

E’ una cantante, una ballerina, una showgirl, una presentatrice, una giudice e una mamma. Lorella Cuccarini nella sua vita ha ricoperto tantissimi ruoli e l’ha sempre fatto con lo stile e l’eleganza che la contraddistinguono. Oggi ricopre il ruolo di coach di canto ad Amici di Maria de Filippi e, adesso che sta per iniziare il serale, è agguerritissima per salvare i propri talenti.

Sui social, Lorella condivide spesso scatti di casa sua e della sua famiglia. La loro abituazione si rivela un luogo davvero elegante, ampio all’esterno e con scelte stilistiche degne di nota.

Lorella Cuccarini: una dimora da sogno

La casa di Lorella Cuccarini si intuisce essere grande e spaziosa. Nelle foto pubblicate, si intravede un salotto ricco di vetrate che danno sull’ampio giardino, dalle quali entra la luce. Il pavimento interno è in legno e si abbina bene all’arredamento, che prevalentemente segue i toni del legno chiaro. Il tutto è abbinato a eleganti tende color avorio, comode da allargare sulle finestre in caso di luce eccessiva.

In una fotografia su Instagram, si intravede il divano di casa Cuccarini. Di stile antico, è di un color verde salvia e si compone di un tessuto lucido e luminoso, che armonizza bene con l’ambiente elegante e le tende. Anche i soprammobili sembrano stati scelti con cura e stile. Nella fotografia con il figlio, si intravede in lontananza un orologio da appoggio tutto dorato che, se fosse in oro vero, avrebbe un valore non indifferente.

Il vero tocco d’arte della casa di Lorella Cuccarini è però il giardino. Ampio e accogliente, si compone di più spazi. Da un lato c’è tutta la parte coperta dal pergolato, come evidenzia la fotografia in copertina. Con una comoda pavimentazione in cotto, Lorella Cuccarini si può godere questo spazio per molti mesi all’anno: fornito di tavolo, sedie e divanetti con cuscini, è fruibile anche nei mesi meno caldi. In un’altra fotografia, invece, si vede Lorella seduta comodamente su un muretto che dà su un’ampia area verde con alberi, distese di prato e una grande piscina. Insomma, la casa di Lorella Cuccarini è un vero e proprio gioiellino sia dentro che fuori, perfettamente coerente con il suo stile elegante e sofisticato.

