“lo-adoro,-ma…”:-francesca-chillemi-lo-ammette,-nel-futuro-potrebbe-cambiare-tutto

La bella modella e attrice, Francesca Chillemi, si sente pronta a un cambio del tutto inaspettato ed epocale. Manca poco

E’ televisivamente nata grazie a Miss Italia, che ha vinto nel 2003 a soli diciotto anni. Il suo sogno, però, era quello di fare l’attrice e ci è riuscita già nel 2004, recitando il ruolo di Costanza in due episodi de “Un medico in famiglia”, la fortunatissima serie con Lino Banfi. Da lì in poi per Francesca Chillemi la carriera è stata sempre ricca di successi, tra cinema e moda, che l’hanno incoronata come una delle donne più apprezzate della tv.

In un’intervista, però, Francesca Chillemi ha ammesso che in realtà vorrebbe dare una svolta alla propria vita. Un cambio che nessuno si sarebbe aspettato, ma che sembra vicinissimo.

Francesca Chillemi lo dice: “Vorrei cambiare!”

L’ex Miss Italia è entrata nel cuore degli italiani con Azzurra, l’irriverente e distratta ragazza del convento di Suor Costanza e Suor Angela di “Che Dio ci aiuti”. La serie tv le ha permesso di far conoscere ogni lato di sé, soprattutto i più ironici. Azzurra Leonardi è infatti una ragazza ricca, figlia di un papà che l’ha sempre riempita più di oggetti che di amore, che si ritrova a dover ricalibrare tutte le sue priorità alla ricerca di un equilibrio interno più profondo.

La serie tv le ha permesso di sperimentare a fondo l’ambiente televisivo. Sul set, inoltre, ha potuto anche conoscere due attrici del calibro di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, veterane del cinema e della televisione. “Noi la chiamiamo zia” dice di Elena Sofia Ricci, “…perché è uno spirito molto giovane. È una persona molto generosa“. Anche con le altre attrici che hanno interpretato le altre ragazze del convento ha instaurato una forte amicizia, tra cui Diana del Bufalo, con la quale la si vede spesso soprattutto sui social.

Parlando del futuro, però, Francesca Chillemi ha ammesso che nonostante il lavoro dell’attrice le piaccia molto, le piacerebbe sperimentare anche altro. “Vorrei provare qualcosa che non sia strettamente legato alla mia immagine” ha ammesso a Di Lei. Chissà se nel futuro, quindi, potremo vedere la Chillemi come presentatrice di qualche programma importante. Sicuramente l’ironia e la spigliatezza non le mancano e le ha dimostrate in molte occasioni, sia conviviali che lavorative. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà: ci stupirà di nuovo tutti con una qualità nascosta? Resteremo a vedere.

