GF Vip | “E’ ancora vergine!”: sparlano alle sue spalle, rivelazioni scottanti nella notte [VIDEO]

L’aria della finale rende incandescente la situazione in casa GF Vip: due vipponi esprimono giudizi controversi su un altro compagno di avventura.

La finalissima del GF Vip si prevede infuocata, e la puntata di ieri sera ha visto spegnersi i riflettori su due storiche figure del cast. Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, infatti, sono state eliminate al televoto ad un passo dalle battute conclusive del reality. Restano perciò in ballo Giucas, in nomination con Jessica, e i finalisti Lulù, Delia e Barù. Le recenti dinamiche sorte in Casa, però, tagliano la quiete degli ultimi giorni d’attesa, e il post-puntata si è rivelato oltremodo scandaloso. Ecco cos’è accaduto.

Giucas e Barù meditano sul futuro fuori dal reality: Jessica fatta a pezzi durante le loro confidenze

Il prestigiatore Giucas e l’enologo Barù si sono ritrovati per un aperitivo tardivo in piscina, commentando gli accadimenti del prime time. Durante uno scambio di confidenze, Giucas ha fatto rilevare al food influencer come Jessica, oltre ogni ipotetico copione, si fosse davvero infatuata di lui. “Siete amici e basta. Lei è innamorata. E’ veramente innamorata…“, ha analizzato. Barù ha risposto: “Lei è qui da sei mesi… Poi le ho detto delle cose brutte…“. Il prestigiatore ha allora insinuato: “Lo so, so tutto, che c’entra? E’ la tua autodifesa!“.

Barù allora ha replicato: “No, no, non è la mia autodifesa Giucas, purtroppo non è la mia autodifesa… Non mi devo difendere da niente…“. Giucas ha allora rilanciato: “Sei tu che sei…Non vuoi avere impegni, né niente… Guarda che lei è una mosca bianca! Perché le donne sono tremende, alcune… Te lo dico perché secondo me è una mosca bianca… Secondo me lei è vergine! Tu pensi che lei abbia avuto esperienze? Perché ridi?“. Barù in effetti si è prodotto in una fragorosa risata, e ha sdrammatizzato: “Ma sì…“. Il teatrino tra i due ha profondamente indignato i sostenitori dell’ipotetica coppia, che sembra non trovare l’incentivo giusto per mettersi in carreggiata. Ecco il video della chiacchierata tra i due:

Jessica è in lizza assieme al prestigiatore per conquistare l’accesso alla finalissima, e si ipotizza una sua partecipazione come tronista a “Uomini e Donne“. La Princess ha però dimostrato durante questi lunghi mesi di essere caparbia e decisa nel tentativo di conquistare il cuore di Barù: continuerà a perseverare, o si farà ammaliare dalle luci dello show-business?

