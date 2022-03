Antistaminico, un killer per le vostre energie: la VITAMINA che può sostituirlo

L’allergia rende le giornate lunghe e difficili. Ecco, però, un valido alleato nella lotta contro i fastidi e gli starnuti: è davvero semplice

Sono tantissime le persone che conoscono il fastidio dell’allergia. Si avvicina la bella stagione e ognuno sta aspettando con ansia il caldo e le belle giornate, per poter finalmente godersi un po’ di tempo all’aperto. Con la primavera, però, arriva imperturbabile anche l’alllergia: pollini, fiori, piante e chi più ne ha più ne metta mettono veramente a ko i soggetti allergici.

Una soluzione universale c’è ed è quella dell’antistaminico. Il farmaco, però, potrebbe portare con sé degli effetti indesiderati pesanti tra cui la sonnolenza. Ecco una soluzione meno invasiva e altrettanto funzionale ai problemi dell’allergia: non ve l’aspettereste mai.

L’antistaminico vi crea problemi? Ecco la soluzione

Gli antistaminici sono sostanze che hanno l’obiettivo di abbassare la produzione di istamina nel corpo. Questa è una sostanza che viene messa in circolo nel momento in cui si viene a contatto con un allergene. Se questa sostanza resta nel regime di controllo tutto procede bene, ma quando l’istamina si alza eccessivamente ecco che arrivano gli effetti indesiderati tra cui rossori, starnuti, bruciore e prurito agli occhi.

Per ridurre queste sensazioni, quindi, i soggetti allergici assumono l’antistaminico, il farmaco che favorisce l’abbassamento dell’istamina nel corpo. Questi farmaci, però, possono causare una sonnolenza non indifferente, che può avere conseguenze nella conduzione della vita quotidiana. Ecco, quindi, che arriva in soccorso una vitamina che può cambiare completamente la vita dei soggetti allergici.

Si tratta della vitamina C, che può aiutare a sostenere il sistema immunitario ed è utile per ridurre il rilascio di istamina nel corpo del soggetto allergico. La vitamina C si assume sia attraverso gli integratori, sia con il cibo. Alimenti ricchi di vitamina C sono gli agrumi, il kiwi, l’ananas ma anche alcuni ortaggi come i peperoni. La vitamina C è inoltre una sostanza molto utile per migliorare la micro circolazione; questa favorisce la vasodilatazione, essenziale per aiutare il corpo nel caso di allergie.

Altre sostanze che sono utili per coadiuvare il trattamento delle allergie sono il tè verde e il tè rosso, così come la camomilla sia come infuso che come olio essenziale. Le sostanze naturali possono quindi essere molto utili nel trattamento delle allergie e, soprattutto, nel ridurre l’assunzione di pastiglie e antistaminici. Provare per credere!

