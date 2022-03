alfonso-signorini,-che-amarezza:-brutta-notizia-a-poche-ore-dalla-finale

Il conduttore Alfonso Signorini deve raccogliere una pesante eredità: ecco come finisce per lui l’avventura al GF Vip.

L’anchorman Alfonso Signorini conduce con profitto il reality “GF Vip” da diverse edizioni, animando lo studio Mediaset con teatrini improvvisati e momenti di profonda introspezione. Il chiacchierato conduttore vanta un primato assoluto nel web: è infatti uno dei personaggi più quotati di Twitter e Instagram, e le voci sul suo conto si moltiplicano.

Blasonato direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini è un marinaio navigato nell’oceano del gossip, e sfrutta le sue conoscenze per incrementare l’interesse del pubblico e creare nuove dinamiche nel gioco. Ultimamente, però, la sua linea di conduzione è stata piuttosto criticata ed osteggiata, e il suo futuro negli studi Mediaset sembra alquanto incerto: vediamo perchè.

Alfonso Signorini: il suo lungo viaggio a bordo del GF Vip volge al termine definitivo?

Come ben sappiamo, il mondo dei social detta legge, e tale evidenza emerge chiaramente anche durante i prime time del reality di Mediaset. Nelle battute finali del programma, infatti, Alfonso Signorini propone di norma i tweet più divertenti e scanzonati, condividendoli con i vipponi in casa. Sui social, inoltre proliferano i fandom dedicati ai vari protagonisti, e tali associazioni virtuali hanno una significativa rilevanza in sede di votazioni per le nominations.

Oltre all’operato dei vipponi in gara, però, su Twitter si giudica pure quello del conduttore, e Signorini è stato regolarmente tacciato, durante quest’edizione, di presunti favoritismi e di doppia morale. Nonostante gli ascolti da record, infatti, Alfonso Signorini risulta inviso a molti fan del programma, e lo dimostrano parecchi sondaggi proposti in rete. Ultimamente, sembra che il conduttore totalizzi ben poche preferenze da parte del pubblico, eccone un esempio.

Da quanto emerge, il pubblico sembra preferire Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi ai ben più rodati Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Evidentemente, gli spettatori hanno voglia di freschezza, oltre che di un approccio meno meccanico e formale, in modo da empatizzare maggiormente con la figura del conduttore. L’emittente Mediaset, già coinvolta in un’annosa guerra per gli ascolti con la rivale RAI, è in continua evoluzione, pronta a fornire al pubblico contenuti sempre più in target. Questa sarà l’ultima avventura di Signorini al timone del GF Vip? Vi aggiorneremo non appena sarà emanato un comunicato ufficiale.

The post Alfonso Signorini, che amarezza: brutta notizia a poche ore dalla finale appeared first on Ck12 Giornale.