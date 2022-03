Zelig: Nuovi spettacoli di Marzo, sul palco Davide Calgaro

Il calendario di marzo prosegue con i nuovi spettacoli

Prosegue il calendario di marzo di Zelig con i prossimi appuntamenti: domani Venerdì 11 e Sabato 12 marzo ore 21:15 sul palco ci sarà DAVIDE CALGARO con VENTI FRESCHI.

Il più giovane stand up comedian italiano ci rivela cosa vuol dire avere vent’anni, andare a vivere da solo e i problemi di chi come lui – proprio perché giovane – non viene mai preso sul serio.

Dopo aver descritto nel suo primo spettacolo i suoi sedici anni, dalla scuola agli amici fino al rapporto con i genitori, Davide Calgaro alza il tiro e racconta in chiave comica e per esperienza diretta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e i guai che ne derivano, ridendoci su.

‘Venti Freschi’ è il suo secondo spettacolo, adatto sicuramente ai suoi coetanei (‘venti freschi’ sono gli anni compiuti da Davide) ma anche ai loro genitori che avranno finalmente la possibilità di entrare nei pensieri della Generazione Z, ovvero i ‘post-millenial’.

Il calendario di marzo:

11 MARZO – DAVIDE CALGARO IN VENTI FRESCHI

12 MARZO – DAVIDE CALGARO IN VENTI FRESCHI

13 MARZO – CONTENUTI ZERO

15 MARZO – LE SCEMETTE IN SKETCH IN THE CITY

16 MARZO – LABORATORIO ARTISTICO

17 MARZO – BAR SPOT LIVE SHOW

18 MARZO – FRANCO NERI IN SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO

19 MARZO – FRANCO NERI IN SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO

20 MARZO – VELIA LALLI

22 MARZO – BRUCE KETTA E GIANCARLO BARBARA

23 MARZO – LABORATORIO ARTISTICO

24 MARZO – CINEMALTEATRO: OLTRE LA FINE DEL MONDO

25 MARZO – CINEMALTEATRO: OLTRE LA FINE DEL MONDO

26 MARZO – CINEMALTEATRO: OLTRE LA FINE DEL MONDO

27 MARZO – TEATRIBU: SHOW DI IMPROVVISAZIONE

29 MARZO – OPEN MIC

30 MARZO – LABORATORIO ARTISTICO

31 MARZO – GIOVANNI CACIOPPO IN HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA

ZELIG

Viale Monza, 140, 20127 Milano MI

Info: https://www.areazelig.it