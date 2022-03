smalto-gel-permanente,-i-rischi-che-devi-conoscere-prima-di-continuare-a-farlo

Unghie sempre impeccabili e seducenti? La tentazione è forte, ma occhio a questi svantaggi: quello che non sapete sul gel permanente.

Chi non desidera mani da diva, con unghie sempre in ordine, decorate con glitter, brillantini e lucidate con colori audaci? La manicure rappresenta una delle coccole imprescindibili per noi donne, e sfoggiare unghie perfette anche nelle circostanze più banali ci dona un’incredibile carica di autostima. Per non parlare poi di chi le mani le ha sempre a vista: cassiere, ristoratrici, impiegate allo sportello: una perfetta manicure è il biglietto da visita ideale da presentare al mondo.

A chi, poi, non è capitato di ritrovarsi con un’unghia scheggiata o dallo smalto sbeccato, magari durante una cena romantica o una festa con gli amici? Come l’attenzione per make-up e capelli, le unghie perfette rappresentano uno dei must-have per il prototipo della donna curata e al passo coi tempi. Non sempre, però, abbiamo con noi l’amato flaconcino di smalto, e impegnarsi in manicure casalinghe può risultare noioso e frustrante, data la breve resa del prodotto. Molte donne, perciò, si affidano alle mani esperte di onicotecniche specializzate ed estetiste professioniste… et voilà! Mani perfette per circa 3 settimane, e passa la paura. E’ doveroso comunque informarsi riguardo a questo rituale di bellezza: non è tutto oro quello che luccica, ecco i rischi del gel permanente.

Gel permanente: escamotage salva-tempo, oppure minaccia per la salute?

Se si desidera ottenere unghie brillanti, curate e attraenti in breve tempo, è possibile rivolgersi ai servizi di una manicurista esperta. L’applicazione del gel, esposto poi ai raggi ultravioletti, consente di sfoggiare mani perfette per circa un mese. E’ altresì possibile allungare l’unghia naturale tramite l’utilizzo di una cartine oppure tips, e di un gel da ricostruzione: in pochi minuti potrete sfoggiare artigli da pantera, della forma e del colore che preferite. Bisogna però tenere a mente i seguenti malus: ecco perché il ricorso al gel permanente dev’essere ponderato attentamente.

I costi elevati

Una seduta di manicure con l’applicazione del gel permanente varia dai 20 ai 30 euro a seduta per il filler, prezzi che si gonfiano fino oltre gli 80 euro in caso di ricostruzione massiva delle unghie. Nel caso in cui la ricostruzione avvenga mediante tips, nella seduta successiva sarà necessario valutare lo stato dell’unghia finta e, in caso, provvedere alla rimozione e sostituzione. Tale trattamento avviene circa ogni 4 settimane, ed è necessario effettuarlo, onde evitare danni all’unghia naturale.

L’indebolimento è dietro l’angolo

Il gel “soffoca” l’unghia naturale: la sua funzione è quella di sigillarla, rendendola impermeabile all’acqua per scongiurare la formazione di funghi e il ristagno di umidità, che potrebbe sollevarla, compromettendo così la durata della manicure. Se avete unghie particolarmente fragili, ad ogni seduta dall’estetista potreste ritrovarle ancora più deboli e propense allo sfaldamento: attenzione!

Estetista: l’appuntamento è costante

Se siete donne molto impegnate o poco inclini a rispettare le scadenze, dovete mettere in preventivo che l’appuntamento con la vostra onicotecnica è imprescindibile. Se, infatti, passa troppo tempo tra una seduta e l’altra, l’antiestetica ricrescita potrebbe essere il minore dei mali. Un’unghia troppo lunga, e indebolita alla radice, potrebbe facilmente spezzarsi, provocando dolorose fratture del letto ungueale.

Sempre lo stesso colore: che noia!

Vi piace variare spesso il colore delle vostre unghie, adattandole al look o all’umore? Il gel permanente non fa per voi. Potreste arrivare ad odiare quella french manicure troppo raffinata, e rimpiangere il vostro adorato nero glam: l’elevata resa nel tempo del trattamento è certamente un benefit, ma non se amate cambiare.

Non esagerate, date respiro alle vostre unghie!

Ed ecco uno dei punti più importanti – anche se già siete avvezze alla routine del gel permanente -: le vostre unghie hanno bisogno di respirare! Sarebbe infatti opportuno intervallare i trattamenti con almeno un mese di pausa, in modo da permettere ai vostri amati artigli di riossigenarsi a dovere.

Ecco le controindicazioni principali all’applicazione del gel permanente. Valutate attentamente, ma ricordate: è fondamentale rivolgersi a personale qualificato, che sappia colmare in pieno, e in sicurezza, le vostre aspettative!

