“siamo-nella-me**a!”:-scelta-scriteriata-ad-amici-21,-conseguenze-disastrose-in-vista

Brutto colpo per Amici 21. La scelta ormai è definitiva ma non sta piacendo per niente: le conseguenze potrebbero essere pesantissime

Il serale di Amici21 è alle porte. Tutti i ragazzi della scuola son riusciti, chi con più facilità e chi con qualche ostacolo, ad assicurarsi un pass per il serale. Sono questi giorni di grande gioia e festa per loro, che si godono la maglia dorata tanto agognata. Nel frattempo, lo studio e la redazione si stanno preparando per dare vita a un serale ricco di colpi di scena.

Una delle scelte compiute, però, sta mettendo a dura prova il pubblico. Ciò che si è venuto a sapere non sta piacendo per niente a subire un brutto colpo potrebbe essere il programma stesso: le conseguenze delle scelte vanno pagate.

Amici21, la riconferma fa tremare ogni aspettativa

Sono tanti gli aspetti dell’edizione precedente di Amici che sembrano essere stati riconfermati anche per quest’anno. In primo luogo, a tornare è il direttore artistico Stéphane Jarny, che è stato accolto con grande entusiasmo da parte di studenti e professori. Rimane immutato anche lo stile del serale. I giudici di ballo e canto si uniranno in tre coppie, ognuna delle quali capeggerà la propria squadra di ragazzi. E’ quindi probabile che anche il meccanismo della puntata sia simile, con le sfide tra squadre e le nomine da parte dei professori.

Tutto sembra pronto, quindi, anche con qualche inaspettata novità. Nei giorni scorsi è circolata l’ipotesi che tra i professionisti possa esserci una new entry. Si tratta di Rosa di Grazia, la concorrente che l’anno scorso militava nella squadra di Lorella Cuccarini. La notizia ha fatto molto scalpore, soprattutto perché la ballerina ha vissuto momenti molto duri a causa delle forti critiche che riceveva dalla Maestra Alessandra Celentano, che non l’ha mai apprezzata.

A essere riconfermati, invece, sono i tre giudici che voteranno le esibizioni e che decideranno del futuro dei ragazzi. Si tratta di Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. La notizia della loro riconferma non è piaciuta a una grande fetta di pubblico, che li giudica impreparati e dal giudizio facile e poco approfondito:

Le conseguenze di questo azzardo potrebbero essere pesanti per Amici, poiché una larga fetta di pubblico potrebbe decidere di non guardare più il serale. Chissà se Maria de Filippi avrà in serbo altre novità per bilanciare questa enorme delusione o se, invece, fa della continuità la sua arma vincente.

