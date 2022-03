“sfido-chiunque-a-non-piangere”:-la-fotografia-di-giulia-stabile-scuote-tutti,-reazioni-incredibili

La ballerina di Amici ha postato un’immagine inaspettata. Reazioni pazzesche per Giulia Stabile, ha scosso davvero tutti

E’ stata la vincitrice di Amici20, oggi è una ballerina professionista e una simpatica co-conduttrice a “Tu sì que Vales”. Giulia Stabile ha solo diciannove anni, eppure nella sua vita ha già portato a casa grandissimi successi. Le insicurezze che han fatto parte della sua vita sino all’anno scorso stanno facendo il posto a coraggio, determinazione e consapevolezza di sé e della propria bravura.

Nelle ultime ore, Giulia Stabile ha postato sui social un’immagine che ha sconvolto molti fan e li ha lasciati senza parole. Ecco cos’è successo: lei non se lo sarebbe mai immaginato.

Giulia Stabile lo ammette: “Volevo condividerlo con voi”

Italo-catalana, Giulia Stabile è nata e vive a Roma. Sua mamma, però, è catalana e ha trasmesso alla figlia la passione per la musica, per l’arte e per quel mondo colorato e luminoso della cultura spagnola. Oggi la ballerina vive ancora a Roma e per sua fortuna può rimanere vicino ai suoi genitori. E’ un fatto piuttosto insolito, questo, per un artista. Molto spesso, infatti, la fama porta con sé molti pregi ma anche qualche difetto. Tra questi ultimi c’è spesso la necessità di doversi trasferire in altre città, lasciando il proprio paese d’origine.

Giulia, invece, lavora a Roma come ballerina professionista ad Amici e come co-conduttrice di “Tu sì que Vales”, programmi che vengono girati nella capitale e che le permettono di rimanere vicino a casa. Nonostante questo, però, la ballerina ha più volte espresso il sogno di poter andare a studiare ballo a Los Angeles. Sarebbe quello un vero e proprio salto nel vuoto, un’esperienza totalizzante che la porterebbe a migliorarsi ulteriormente. Questo, però, le costerebbe il prezzo di dover vivere per un periodo lontano sia dalla sua famiglia che dal suo ragazzo, Sangiovanni, conosciuto proprio ad Amici.

Forse anche per questo motivo, Giulia e la sua famiglia stanno iniziando a insegnare ai nonni della ballerina ad usare il cellulare. In queste ore, Giulia Stabile ha postato su Instagram una fotografia dei suoi nonni intenti a guardare un video di lei che balla su Youtube. Immancabili le reazioni del pubblico, che si è commosso a dismisura:

I fan della ballerina, infatti, si sono emozionati nel vedere i due anziani così impegnati. Sicuramente per loro non sarà facile viverla di meno rispetto a prima, ma saranno decisamente orgogliosi del percorso che sta facendo.

The post “Sfido chiunque a non piangere”: la fotografia di Giulia Stabile scuote tutti, reazioni incredibili appeared first on Ck12 Giornale.