Samira Lui non si trattiene in diretta: sketch esilarante all’Eredità [VIDEO]

La Professoressa Samira Lui perde la compostezza in diretta a “L’Eredità”: la gag diventa virale sui social.

Samira Lui e il collega Andrea Cerelli rappresentano la coppia di Professori per antonomasia, e animano il quiz-show “L’Eredità“, capitanato da un ottimo Flavio Insinna. Dopo una breve pausa dal programma causa infezione da Covid-19, la bella Professoressa è rientrata in pompa magna negli studi di RAI 1, riconquistandosi il calore del pubblico e le coccole del conduttore.

Solitamente pacata ed elegante, Samira ha concesso un lato divertente di sé durante l’ultima puntata del programma. Lo sketch è infatti diventato virale, e Samira stessa l’ha riproposto divertita nelle sue storie di Instagram. Vediamo cos’è successo a “L’Eredità”.

Andrea Cerelli la spara grossa, Samira Lui non trattiene le risate: imbarazzo per Flavio Insinna

Durante l’ultima puntata del quiz targato RAI, si sono affrontati i campioni Alessio e Sara, in una fatidica battagli contro il tempo. Durante l’esecuzione del “Parolone”, invece, la tensione è stata smorzata dal Professore Andrea Cerelli, che ha illustrato a Flavio Insinna il significato del termine “triocco“. Tale parola è utilizzata per indicare il luogo dove ritrovarsi in compagnia per una serata brava, ma il conduttore romano non era a conoscenza di questo nuovo slang. Andrea Cerelli allora l’ha sbeffeggiato in diretta, dichiarando: “Sei un boomer, tu non lo sai!“.

Samira Lui si è prodotta in smorfie esilaranti, indugiando poi in un largo sorriso. Il siparietto è stato da lei ripreso in una storia di Instagram, in cui commenta: “Quando a scuola il tuo compagno di banco faceva una battuta, e tu cercavi di non ridere per non finire anche tu dalla Preside!“.

Samira Lui ha in realtà un’ottimo rapporto col conduttore de “L’Eredità” che, durante la sua quarantena forzata, l’ha più volta rievocata, mandandole i saluti e gli auguri di pronta guarigione. Lei e Andrea Cerelli sono stati ultimamente al centro di alcune polemiche circa il ruolo da loro rivestito nel quiz. Secondo alcuni critici televisivi, infatti, la posizione di “Professori” sarebbe svilente e anacronistica rispetto al talento e al potenziale dei due. Come ogni format, anche “L’Eredità” è una realtà fluida e in continua evoluzione: non si esclude perciò l’introduzione di aggiustamenti e migliorie da parte dell’emittente RAI. Samira Lui e Andrea Cerelli rimarranno figure fisse all’interno del programma? Seguiremo con attenzione le novità all’orizzonte per la fascia pre-serale del palinsesto di RAI 1.

