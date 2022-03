rivivi-l’evento-reimagine-marketing-in-collaborazione-con-sas

Come il marketing può utilizzare la molteplicità di dati di cui oggi dispone per rispondere in modo coerente e rilevante? E come le aziende possono proiettarsi in una nuova dimensione grazie agli strumenti e al sostegno del marketing data driven, in un contesto in cui le esigenze dei consumatori sono sempre più esigenti? Di tutto questo e di come ottimizzare le risorse destinate al marketing del futuro si è discusso in occasione di Reimagine marketing, l’evento organizzato da Forbes Italia, in collaborazione con SAS.

Condotto da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, e andato in scena martedì 8 marzo, l’evento ha unito il contributo e le idee di alcuni dei più importanti manager ed esperti di marketing che si sono alternati in un’ora ricca di diversi spunti. Sono intervenuti infatti Max Ardigò, EMEA Retail Customer Experience – Business Solution Advisor di SAS, Alessandro D’Angelo, Head of Marketing di Azimut Capital Management, Gianluca Diegoli, Strategy Advisor e Professore all’Università IULM, Francesca Romana Saule, Chief Digital & Experience Officer di Illycaffè, Davide Zanolini, Executive Vice President Global Marketing and Communication, Piaggio Group, e Salvatore Ricco, Senior Vice President Communication and Marketing di Snam.

