“Qui ci vuole lo psichiatra!”: Giucas Casella non ce la fa più, le sue sono insinuazioni gravissime [VIDEO]

Il “maghetto” di casa GF Vip Giucas Casella perde le staffe in diretta: certi atteggiamenti sono intollerabili per lo showman.

Il “nonno” di casa GF Vip, Giucas Casella, è un pilastro di quest’ultima edizione del GF Vip, e milita nel reality dalle primissime puntate. Amato dall’Italia intera, Giucas gioca molto sugli acciacchi dovuti all’età , come le perdite di memoria e la sordità, ma molti spettatori lo ritengono un abile stratega. I suoi siparietti con il conduttore Alfonso Signorini sono gli unici momenti distensivi dei prime time, e il mago nazionale veleggia tranquillo verso la finale.

Nonostante l’abituale aplomb, negli ultimi minuti Giucas ha perso il controllo nei confronti di un compagno di avventura: di chi si tratta?

“Chiamate un pissicologo!”: Giucas Casella sbotta all’indirizzo del finalista Davide Silvestri

L’ultimo prime time del GF Vip ha regalato a Davide Silvestri immense soddisfazioni: il giovane attore non solo ha battuto al televoto Miriana Trevisan, ma si è anche piazzato in finale, defenestrando la storica Soleil Sorge. Dopo esser stato nominato terzo finalista del programma, Davide ha dichiarato di voler trascorrere gli ultimi giorni in totale serenità. L’obiettivo, per l’attore, è quello di godersi appieno il tempo rimanente, divertendosi e proponendo di continuo attività. Il suo comportamento esagitato, però, ha urtato i nervi del prestigiatore Giucas, che se ne è lamentato con il compagno Barù.

Nelle prime ore di stamattina, lo showman ha infatti dichiarato: “Chiamiamo un pissicologo, un pissichiatra… Forse è meglio un pissichiatra, perché lo pissicologo cosa può fare?“. Barù ha convenuto: “Va chiuso in una stanza! Poi m’ha svegliato…“. Entrambi i gieffini tollerano a fatica le esplosioni di energia del giovane attore, e scherzano su eventuali contromisure per arginarlo: ecco il video dello scambio di battute tra i due:

Oddio mi ero persa Giuchino che chiedeva un Esorcista per il Farinaceo Haahahaahahahaah #jeru #GFvip pic.twitter.com/Pr3peCQPT2 — 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚𝐊𝐚𝐰𝐚𝓐𝐣❾🍓🥑 (안나) (@SakuraArmy7x) March 9, 2022

Davide, in effetti, è reduce da un periodo di duri scontri con la Princess Lulù Selassiè, e la tensione per la finale non fa che esacerbare il nervosismo nella casa di Cinecittà. Riusciranno i vipponi superstiti a mantenere la necessaria lucidità in vista del 14 marzo?

The post “Qui ci vuole lo psichiatra!”: Giucas Casella non ce la fa più, le sue sono insinuazioni gravissime [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.