Oroscopo dell’amore: ecco i segni più fortunati!

Ariete – I giorni finali della settimana sono tutti concentrati sul problema delle finanze: oro, petrolio, titoli di stato e le borse che vanno su e giù su ascensori impazziti. Che fare? Inutile cercare soluzioni introvabili tra mercoledì e giovedì con la Luna amica, ma più dal punto di vista sociale e degli affari spiccioli che non delle grandi transazioni. La Bianca Signora infatti traballa sotto il peso di una triplice e caotica quadratura alla quale concorrono Giove, Nettuno e anche il Sole raggiunti giovedì anche da Mercurio. Lui almeno nella prima metà della settimana, insieme a Saturno, rimarrà amichevole, anche se cauto. Placido in apparenza, ma in realtà malinconico il fine settimana, da venerdì a domenica, sotto il tiro della Luna cancerina inerte ma profondamente suscettibile e inquieta in quadratura. Solo la vita sentimentale sembrerà più animata e non certo per via di Plutone sempre malmostoso allo zenit, piuttosto grazie alla presenza benefica di Venere e Marte sul fronte delle amicizie che tornano vitali dopo una fase di stanca. Magari non li incontrerete di persona, ma vi sentirete inviandovi foto e spunti di riflessione, in queste giornate meditative un tuffo nei ricordi farà bene anche a voi sempre così battaglieri nel presente e protesi al futuro. “Tornare indietro per andare avanti”, dice il proverbio cinese.

Toro – La Luna nel vostro segno, elettrizzata da Urano che non sopporta di perdere tempo. E invece gli tocca, perché la doppia quadratura di Mercurio e Saturno si è ingrossata a causa dell’approdo di Marte e di Venere, tutti quanti in Acquario allo zenit in quadratura. Dunque per far contenti capi e colleghi e portare a termine tutti gli impegni dovrete sudare le classiche sette camicie. Non saranno migliori neppure mercoledì e giovedì, anche se la Bianca Signora più frizzante e disinvolta vi poterà fuori con gli amici. Sappiate però che tra un happy hour e un dolce speciale il vostro borsellino si alleggerirà e molto! Veramente dolce il long weekend, tra venerdì e domenica, con la Luna cancerina finalmente dolce e riposante. Magari non farete nulla di speciale, ma tra terme, lago e mare avrete modo di rilassarvi e ritrovare il pieno contatto con la natura, facilitato dal super trigono d’Acqua inviato dal Sole, Giove, Mercurio e Nettuno tutti quanti asserragliati nei Pesci. Bandita la vita sociale e caotica della città: la quiete della casetta in campagna vi aspetta.

Gemelli – Due giornate senza infamia e senza lode ma abbastanza irrequiete a causa dei soliti imprevisti, voluti dalla coppia Luna-Urano in dodicesima Casa. Poi finalmente tra mercoledì e giovedì la svolta con l’approdo della Bianca Signora nel vostro segno e l’apporto energetico di tutti i suoi aiutanti, quattro per l’esattezza: il vostro astro guida Mercurio, sempre dinamico e comunicativo, il saggio Saturno a cui si sono aggiunti da poco Marte battagliero, soprattutto sul fronte degli ideali e Venere innamorata di un sogno, degli ideali, del lontano… e che voglia di viaggio vi scatena con le fogge del suo vestito e gli assaggini dalle cucine di tutto il mondo! Senza infamia e senza lode il weekend che comincia venerdì con una pizzata tra amici o una cenetta a casa vostra. Se vi sentite in vena di spignattare ne troverete di ricette da provare per fare un figurone. Applauso generale ma attenti a non ingrassare.

Cancro – Settimana piacevole con la Luna in sestile animata da Urano che porta buone notizie ad amici lontani. Lei fa da intermediaria anche con Plutone, spesso causa di segreti malumori di coppia che esplodono improvvisamente con un vulcano… raramente per fortuna! Dedicata alle signore la giornata della donna quest’anno la trascorrerete in compagnia con le amiche e le parenti allineate sulla stessa lunghezza d’onda, sicure del valore del femminile. Apatici mercoledì e giovedì, giorno densi di prove con la Bianca Signora immusonita in dodicesima Casa che vi parlerà di estero, guerre, soldi, problemi che stanno coinvolgendo tutto il mondo e che mettono profondamente in allarme la vostra anima sensibile attaccatissima alla casa, alla famiglia, alle proprie radici. Si parlerà di finanze, di investimenti che vanno a rotoli, ma anche di problemi personali, psicologici che andrebbero affrontati con più decisione, parola di Marte, Saturno e Mercurio, tutti coalizzati in ottava Casa in Acquario, indicatore di trasformazioni profonde in un futuro tutto da costruire. Finalmente venerdì vi ritroverete nel vostro elemento, l’Acqua, tra le braccia della Bianca Signora nel vostro segno, sostenuta da suo marito il Sole, da Giove generoso e da Nettuno signore di palazzi sottomarini zeppi di tesori, tra questi anche i vostri talenti nascosti che non vedono l’ora di essere messi in luce.

Leone – Contro di voi la Luna in Toro, segno femminile, eclissata però da Urano battagliero allo zenit in quadratura al vostro segno. E non finisce qui: contro di voi lavorano Saturno rigorosissimi, Mercurio polemico, Marte battagliero e Venere indipendente e allergica ai legami stabili. Tempi duri dunque soprattutto per le coppie già collaudate. Qui la tensione si fa esplosiva ma anche sul lavoro, in palestra e nella vita privata in genere oggi non sarà un momento facile. Frizzanti solo mercoledì e giovedì con una serata piacevole tra amici e discussioni ricche di fermenti: si parla molto di investimenti e prospettive per il futuro del mondo, in un mix di inquietudine e speranza. Giù di tono invece da venerdì, nella casetta di vacanze se il tempo non è dei migliori vi sentite più malinconici che in città, troppo silenzio non fa al caso vostro, sempre desiderosi di luce, calore e allegria.

Vergine – Il gentil sesso medita su sé stesso, le proprie potenzialità, le possibilità effettive di raggiungere gli obiettivi, mentre quello “forte”, si fa per dire, si ritrova davanti alla sbarra dei propri errori, del maschilismo possessivo. Donne, madri, figlie, sorelle, amiche tutte alla riscossa, incamminate verso un mondo nuovo. Non così idilliaci mercoledì e giovedì sotto il tiro incrociato della Luna caotica e inconcludente allo zenit in quadratura a Nettuno, il Sole e Giove a cui giovedì si unisce anche Mercurio. Quindi impossibile farsi la propria vita senza contemplare la presenza dell’altro, a volte tenero e protettivo, a volte confusionario e pasticcione. Col partner molte cose da discutere e chiarire, si può anche pensare ai confetti o alla convivenza, ma prima levate tutti gli scheletri dall’armadio. Dolcissimo e tranquillo infine il long weekend che inizia venerdì con la Luna cancerina. Se per lavoro o studio dovete tirare fino all’ultimo minuto con il fiato corto e con ben quattro astri in sesta Casa, la stacanovista, nulla di più facile, in serata non desidererete altro se non un po’ di musica e un bel libro da leggere. Per gli amici casomai avrete tempo sabato o domenica sempre che gli impegni non vi trattengano nella vostra caverna solitaria tutto il weekend. Anche la salute reclama un occhio di riguardo, non solo perché è uno dei vostri pallini, ma anche perché Marte, Saturno e Mercurio sono tutti impegnati per sostenerla e vi suggeriscono di effettuare quei test clinici trascurati.

Bilancia – In primo piano la carriera con un’opportunità da cogliere al volo ma anche piccole delusioni e la consapevolezza di esservi fidati troppo dei colleghi, in realtà meno sinceri di quanto non avreste immaginato. A rivelarvelo il Sole, Nettuno e Giove in sesta Casa, raggiunti giovedì anche da Mercurio, immaginate un po’ che assembramento! C’è poi la Luna amichevole in Gemelli in sintonia con Venere, Marte e Saturno acquariani, ma se sul fronte sentimentale e nei confronti dei figli riuscite a mettere una pezza, in campo professionale e sanitario c’è ancora molto da rimettere in discussione. Tale situazione non si fermerà neppure nel weekend col passaggio della Bianca Signora immusonita e taciturna allo zenit: progetti illusori, sogni, fantasie irrealizzabili e una marea di paure fuori luogo… non resta che dormirci su.

Scorpione – La Luna e Urano opposti e ben quattro astri tutti quanti in quadratura: i due amanti del mito Venere e Marte all’ombra di Saturno freddo e separatista e, fino a giovedì, anche di Mercurio polemico. Vi parleranno di affari, di acquisti immobiliari, di tasse, di bollette, tutti argomenti spiacevoli e ansiogeni. Più calmi solo da venerdì, si spera grazie ai cambiamenti sulla scena mondiale, oppure semplicemente per via del passaggio della Bianca Signora in Cancro, segno acquatico grande amico del vostro e del magnifico concerto tenuto dal Sole, Giove, Nettuno e Mercurio che giovedì li ha raggiunti in Pesci. Finalmente si torna a sognare, a creare e a credere in un futuro migliore, quello che intendete costruite per vostri figli per cui non mollerete.

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI Sagittario – A raccomandarvi velocità Marte e Venere passati in sestile contro la lentezza di Saturno e la precisione di Mercurio che vorrebbero trattenervi a fare le uova ancora un po’. Basta: bisogna darsi da fare per uscire in fretta dall’impasse in cui vi siete cacciati, parola di Urano velocista che accompagna la Bianca Signora. Attenti piuttosto a non perdervi tra le sue braccia tra mercoledì e giovedì quando ve la ritroverete all’opposizione in aperto contrasto con suo marito il Sole, Giove e Nettuno e, proprio da giovedì, anche con Mercurio passato nel frattempo in Pesci. In questi giorni non parlerete che di casa, famiglia, migliorie da apportare all’appartamento e ricette. Vi piacerà invitare amici e parenti a cena, discutere con loro di politica, cultura e cinema, ma ricordate anche che vi siete assunti promesse e impegni da mantenere per rispetto alle persone che contano su di voi. Riposante ma un po’ amorfo il long weekend, tra venerdì e domenica potrete pensare solo a voi stessi tuffandovi nelle acque profonde del mondo interiore: il vostro lato mistico ne sarà appagato. Capricorno – A farvi da spalla la Luna femminile nel segno amico del Toro, abbracciata a Urano, che si rivelerà invece gran lavoratrice tra mercoledì e giovedì. Allora vi parlerà esclusivamente di impegni professionali e soprattutto di guadagni, messi in pista da Marte e Venere passati in seconda Casa, dove iniziano a scuoterla dal torpore di Saturno che ha tirato i cordoni della borsa. Salvo invece Mercurio che giovedì scivola in Pesci, segno amico del vostro e già occupato dal Sole, da Giove e Nettuno, quindi quattro amici planetari che muoveranno in voi pensieri, creatività e intuizioni meravigliose. Vi faranno buon gioco tra venerdì e domenica, quando, passata all’opposizione, la Bianca Signora vi presenterà il conto, puntando il dito sulla vita di coppia, i vostri veri sentimenti, le emozioni più profonde e segrete. Se tutto è apposto col partner tornerete pappa e ciccia, ma se vi siete lasciati o la coppia è in crisi, in auge tornano i ricordi e i rimpianti, più prepotenti che mai. Acquario – Battaglieri lo sarete comunque, uomini e donne, grazie alla presenza nel vostro segno di Marte abbracciato alla sua amante Venere, insieme a Saturno e fino a giovedì anche a Mercurio. Dunque pensiero, parola, azione e sentimento tutti cuciti col filo della libertà e della trasgressione. Ancora più evidenti tra mercoledì e giovedì, quando dalla vostra parte avrete la Bianca Signora in Gemelli, finalmente in segno d’Aria in trigono al vostro, disinvolto, frizzante e pieno di interessi socio-culturali. Grazie a questo passaggio sarete più disponibili col partner, più giocherelloni con i figli, più aperti nei confronti del vostro prossimo e anche più generosi a quanto lasciano intendere il Sole, Giove e Nettuno, raggiunti giusto giovedì da Mercurio nella vostra seconda Casa. Vero, guadagnerete parecchio, ma sarete anche disposti a spendere, per voi stessi e per gli altri, a comprendere il bisogno di chi attualmente si trova profugo e senza casa, di chi ha perso il lavoro, di chi naviga in pessime acque. Se avete ricevuto tanto, l’universo vi chiede di restituire, non proprio come San Francesco, ma nemmeno come l’Avaro di Molière! Tra venerdì e domenica tempo da dedicare al lavoro in proprio, ai progetti, ma soprattutto al vostro benessere psicofisico. Gite in vecchi borghi, diretti alla casetta di vacanza o in uno stabilimento termale, a voi la scelta, basta rilassarsi e non aggiungere altri problemi a quelli che vi hanno già tormentati a inizio settimana.

Pesci – Non così gradevoli mercoledì e giovedì col passaggio lunare in Gemelli in quadratura, ma per vostra fortuna non sarà la Bianca Signora ad avere la meglio su voi, piuttosto il contrario grazie alla massiccia presenza di astri nel vostro segno: il Sole, Giove, Nettuno e proprio da giovedì anche Mercurio che esce dal reame ribelle dell’Acquario che già ospita l’algido Saturno, Marte e Venere. Inutile aspettarsi belle cose dall’amore, anche l’energia, il coraggio, la forza interiore saranno un po’ placcati dalla malinconia e dall’ansia imperante. Tuttavia dando credito alla fantasia di Nettuno, all’ottimismo di Giove, alla generosità del Sole e infine alla poesia di Mercurio da venerdì, con il placet della Luna cancerina acquatica quanto voi, avrete un weekend fantastico, in compagnia di persone care, nella natura che tanto amate. Situazioni rilassanti, musica, colore, arte e creatività le parole chiave per un fine settimana indimenticabile.

