Oroscopo Barbanera di venerdì 11 marzo: domani novità in arrivo

Ariete (21/3 – 20/4) – Obiettivi a portata di mano nella carriera e in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta. Rapporti con gli amici improntati all’armonia.

Toro (21/4 – 20/5) – Focalizzate l’attenzione sulle relazioni interpersonali: sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in confidenza con spontaneità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Giornata conflittuale, che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni.

Cancro (22/6 – 22/7) – Coltivate pensieri positivi, regalatevi una breve vacanza, qualcosa che desiderate da tanto, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa.

Leone (23/7 – 23/8) – Non siete convinti di come sta andando una certa situazione? Vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita.

Vergine (24/8 – 22/9) – Un senso di insoddisfazione alimenta desideri di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia, con palese sollievo e gratitudine di tutti.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Anche se siete oberati di lavoro, ritagliatevi del tempo per un contatto ravvicinato con la natura: darà alla mente quel riposo di cui necessita.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Dai sentimenti all’attività, tra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario, ma avere amici in gamba al vostro fianco è una grande risorsa.

Capricorno (22/12 – 20/1) – L’ingresso di Mercurio nei Pesci suggerisce una progressione sul piano professionale: riuscirete a trarre il meglio da colleghi e collaboratori.

Acquario (21/1 – 19/2) – Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna oggi confonde le acque, mettendovi in bocca parole che non pensate. Affari gestiti con eccessiva leggerezza, contrattempi in viaggio.

