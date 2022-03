L’uomo più ricco d’Ucraina dice che sta facendo di tutto per aiutare il suo Paese. Senza badare a spese

Il 22 febbraio, mentre centinaia di persone sono scese nelle strade di Mariupol, in Ucraina, per protestare contro l’avvicinamento della Russia ai confini, la persona più ricca del paese, Rinat Akhmetov, ha riaffermato la sua fedeltà alla sua nazione e al suo governo. Parlando dalla città portuale di quasi mezzo milione di persone, dove ha sede il suo conglomerato minerario Metainvest, ha annunciato che continuerà a fare investimenti nelle sue imprese e nel Paese senza badare a “quali terribili scenari dovremo affrontare”.

Figlio di un minatore di carbone e cresciuto a Donetsk, Akhmetov sapeva quanto male le cose potessero andare. Era stato colpito duramente dall’invasione russa del 2014. Molti dei suoi beni – tra cui beni immobili, decine di stazioni di servizio e lo stadio di casa dello Shakhtar Donetsk, una delle squadre di calcio di maggior successo in Ucraina – hanno perso praticamente tutto il valore dopo che i territori sono stati invasi.

Akhmetov quindi anche in questo caso si stava preparando al peggio. “Ho già incaricato la mia fondazione di aiutare con l’evacuazione, le medicine e tutto il necessario. Faremo di tutto per evitare un disastro umanitario”, ha detto due giorni prima dell’invasione della Russia.

Da allora, le sue paure si sono avverate, dato che gli attacchi spietati della Russia hanno provocato 1.200 morti solo a Mariupol. Mercoledì 9 marzo, un ospedale pediatrico è stato distrutto da un attacco aereo russo. “Non riesco a capire come nel 2022 Mariupol possa essere totalmente bloccata, con la gente che è costretta a nascondersi nei laboratori dei nostri impianti di produzione”, ha detto Akhmetov nell’intervista rilasciata a Forbes Ucraina. “È impossibile parlarne senza avere le lacrime agli occhi. La gente scioglie la neve e la beve per rimanere in vita. È assurdo che una bambina di 6 anni sia morta di disidratazione sotto le macerie nel cuore dell’Europa”.

Il miliardario, la cui fortuna è scesa da quasi 14 miliardi di dollari a meno di 6 miliardi di dollari in sole due settimane, con il rischio che scenda ancora, ha risposto alle domande di Forbes Ucraina da una posizione segreta in Ucraina occidentale.

Cosa deve fare l’Occidente/il mondo per fermare Putin?

“Vediamo un’azione unita del mondo occidentale senza precedenti. Sono profondamente grato ai nostri partner internazionali per questo. Cos’altro possono e devono fare? Io credo a tutto ciò che l’Ucraina, il popolo ucraino e il presidente ucraino chiedono”.

Quale sarebbe una “vittoria” per l’Ucraina, secondo lei?

“Un cessate il fuoco totale, il ritiro completo delle truppe russe dall’Ucraina e il pieno ripristino dei confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina, compresi la Crimea e il Donbas”.

Perché le forze russe prendono di mira i civili, bombardano intere aree residenziali e distruggono le città? A cosa mirano?

“Quello che si sta svolgendo qui è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, contro l’Ucraina e gli ucraini, che non può essere spiegato né giustificato”.

Secondo lei questa guerra va oltre l’Ucraina? Putin punta all’Europa e agli Stati Uniti?

“Putin mira ai paesi che hanno democrazia, libertà e indipendenza. Quindi tutti i Paesi del mondo libero sono potenziali obiettivi. Se l’Ucraina, insieme all’Occidente, non riesce a fermarlo, nessuno sa chi sarà il prossimo”.

Come sta operando la vostra azienda in questo periodo?

“In tempo di guerra, la nostra azienda opera di conseguenza. Ora il nostro obiettivo principale è quello di aiutare gli ucraini a sopravvivere e resistere”.

Cosa stanno facendo i vostri lavoratori? Sono ancora pagati?

“Sì, ricevono degli stipendi. Oggi, tutte le nostre imprese concentrano tutti i loro sforzi per aiutare le persone. Non riesco a capacitarmi del fatto che Mariupol sia in un blocco totale nel 2022, che la gente sia costretta nascondersi negli uffici dei nostri stabilimenti di produzione. È impossibile non avere le lacrime agli occhi davanti alla gente che scioglie la neve per trasformarla in acqua e berla per rimanere in vita o davanti a una bambina di 6 anni morta di disidratazione sotto le macerie al cuore dell’Europa”.

Come stai usando la tua rete di contatti internazionale?

“SCM è un’azienda internazionale. Ognuno dei nostri dipendenti sta usando tutte le sue connessioni e opportunità per far arrivare ai nostri partner internazionali le informazioni sulla tragedia che sta accadendo nel nostro Paese”.

Come aiutate l’Ucraina e gli ucraini?

“La mia Fondazione sta aiutando gli ucraini a sopravvivere fornendo acqua, cibo, medicine e qualsiasi aiuto che possiamo dare. Le imprese SCM stanno aiutando l’esercito e le forze di difesa territoriale a difendere la nostra sovranità, la nostra libertà e indipendenza, e a vincere la guerra”.

Come sta lavorando con gli altri dirigenti d’azienda?

“Sto lavorando con la mia azienda e la mia gente. Sto facendo tutto quello che posso. Sono sicuro che altre persone stiano facendo lo stesso”.

È in contatto con qualche uomo d’affari russo? Qualcuno ha espresso qualche preoccupazione sul comportamento di Putin? Qualcuno ha parlato di cercare di spodestarlo?

“No, non ho contatti con rappresentanti d’affari russi e non sto conducendo trattative con nessuno di loro”.

Come state aiutando Zelensky?

“Prima di tutto, stiamo aiutando l’Ucraina e il popolo ucraino. L’ho già detto: stiamo aiutando e continueremo ad aiutare la gente. E aiuteremo il nostro esercito e la difesa territoriale a fermare l’aggressione militare contro il nostro Paese”.

Come trascorre le sue giornate ora?

“Sono in Ucraina e non ho intenzione di lasciare il Paese. Condivido gli stessi sentimenti con tutti gli Ucraini: sto aspettando la vittoria dell’Ucraina in questa guerra. Poi inizieremo a ricostruire il Paese per renderlo più felice e più prospero. Da parte mia, non risparmierò spese e sforzi per raggiungere questo obiettivo”.

